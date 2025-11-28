Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας με την εκπομπή του Gazzetta και τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Παρασκευή σήμερα (28/11) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει το... ορεκτικό για το Σαββατοκύριακο που έρχεται.

Στις 14:00, οι Galacticos σχολιάζουν το σπουδαίο διπλό της ΑΕΚ στη Φλωρεντίνα, τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς, την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την Μπραν, καθώς και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Όσον αφορά την αγωνιστική δράση, στις 16:50 η Αλ Καλιτζ των Δώνη, Φορτούνη, Μασούρα και Κουρμπέλη αγωνίζεται για το Saudi King Cup με την Αλ Κολουντ, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 9.

Στις 21:30 υπάρχει το σπουδαίο ματς της Bundesliga, μεταξύ Γκλάντμπαχ και Λειψίας (Novasports 3), ενώ στις 21:45 η εκπληκτική Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας υποδέχεται τη Σασουόλο για τη Serie A (Cosmote Sport 2). Τέλος, για τη La Liga, υπάρχει το Χετάφε - Έλτσε στις 22:00 (Novasports Prime).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας