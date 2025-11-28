Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Γκλάντμπαχ - Λειψία και η μάχη της «ελληνικής» Αλ Καλίτζ
Παρασκευή σήμερα (28/11) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει το... ορεκτικό για το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
Στις 14:00, οι Galacticos σχολιάζουν το σπουδαίο διπλό της ΑΕΚ στη Φλωρεντίνα, τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ Γκρατς, την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την Μπραν, καθώς και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
Όσον αφορά την αγωνιστική δράση, στις 16:50 η Αλ Καλιτζ των Δώνη, Φορτούνη, Μασούρα και Κουρμπέλη αγωνίζεται για το Saudi King Cup με την Αλ Κολουντ, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 9.
Στις 21:30 υπάρχει το σπουδαίο ματς της Bundesliga, μεταξύ Γκλάντμπαχ και Λειψίας (Novasports 3), ενώ στις 21:45 η εκπληκτική Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας υποδέχεται τη Σασουόλο για τη Serie A (Cosmote Sport 2). Τέλος, για τη La Liga, υπάρχει το Χετάφε - Έλτσε στις 22:00 (Novasports Prime).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Αλ Κολουντ - Αλ Καλίτζ (16:50, Cosmote Sport 9)
- Γκλάντμπαχ - Λειψία (21:30, Novasports 3)
- Κόμο - Σασουόλο (21:45, Cosmote Sport 2)
- Χετάφε - Έλτσε (22:00, Novasports Prime)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.