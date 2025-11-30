Δεν έδειξε έλεος κόντρα στη Μάιντς η Φράιμπουργκ και τη διέλυσε με τεσσάρα (4-0). Σπουδαία νίκη του Αμβούργου (2-1 τη Στουτγκάρδη), που προσπέρασε τη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη.

Έστησε πάρτι στον γερμανικό νότο η Φράιμπουργκ και άφησε πίσω της τη βαριά εξάρα από την Μπάγερν την προηγούμενη αγωνιστική. Η ομάδα του Σούστερ «σκόρπισε» με τριάρα τη Μάιντς (4-0) εντός έδρας και μείωσε την απόστασή της από την πρώτη εξάδα στους έξι βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι έβαλαν γερές βάσεις τριπόντου από το πρώτο μέρος με Κούμπλερ (12') και Γκρίφο (26') ενώ η αποβολή του Νέμπελ στο 28' καταδίκασε ουσιαστικά την ουραγό. Στο δεύτερο μέρος Μανζαμπί (50') και Οστερχάγκε (90') διαμόρφωσαν το τελικό 4-0.

Νωρίτερα, η Βόλφσμπουργκ έχασε την ευκαιρία να φτάσει σε μεγάλο «διπλό», αφού με βασικό τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Άιντραχτ και μόλις έναν βαθμό από την επικίνδυνη ζώνη. Οι Λύκοι άνοιξαν το σκορ με τον Ζέντερ στο 67' αλλά στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων το πέναλτι του Μπατσουαγί χάρισε τον βαθμό στους Αετούς και τους κράτησε στο -1 από την εξάδα.

Τη νίκη της ημέρας στην Bundesliga πάντως την έκανε σίγουρα το Αμβούργο που υπέταξε τη Στουτγκάρδη στην έδρα του (2-1) και... ξέφυγε από τα χαμηλά της βαθμολογίας. Ο Γκλάτζελ άνοιξε το σκορ στο 17' για τους γηπεδούχους, ο Ουντάβ ισοφάρισε στο 54' και μετά την αποβολή του Ρόσινγκ-Λέλεσιτ, η Στουτγκάρδη πίεσε για την ανατροπή. Ακόμη και με δέκα παίκτες πάντως, το Αμβούργο βρήκε τη λύση με τον Βιέιρα στο 90+4' και πήρε το σπουδαίο τρίποντο.