Κολωνία - Άιντραχτ 3-4: Διπλό εξάδας
Η Άιντραχτ πήρε σημαντικό διπλό, νίκησε την Κολωνία με 4-3 και βρέθηκε στην πρώτη εξάδα της Bundesliga. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι έμειναν στη μέση της βαθμολογίας. Η Κολωνία άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με τον Καμίνσκι, ο οποίος έφτασε τα 5 φετινά γκολ (1-0). Η Άιντραχτ κατάφερε να κάνει την ανατροπή σε επτά λεπτά. Το γκολ της ισοφάρισης πέτυχε με κεφαλιά ο Τεάτ στο 39', από εκτέλεση κόρνερ του Σαϊμπί και το 2-1 σημείωσε ο Νταχούντ στις καθυστερήσεις. Πολύ δυνατό ξεκίνημα της Άιντραχτ στο β' μέρος, αφού ο πρώτος της σκόρερ, Μπούρκαρντ πέτυχε δυο γκολ στο 60ο λεπτό και στο 63ο. Η Κολωνία δεν τα παράτησε, μείωσε με τον Μπούλτερ σε 2-4 στο 83ο λεπτό και ο Βάλντσμιντ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το 3-4. Ωστόσο, δεν κατάφερε να αποσπάσει κάτι περισσότερο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.