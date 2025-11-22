Η Άιντραχτ έπαιξε με τη φωτιά, δεν... κάηκε και με τη νίκη 4-3 κόντρα στην Κολωνία μπήκε στην εξάδα.

Η Άιντραχτ πήρε σημαντικό διπλό, νίκησε την Κολωνία με 4-3 και βρέθηκε στην πρώτη εξάδα της Bundesliga. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι έμειναν στη μέση της βαθμολογίας. Η Κολωνία άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με τον Καμίνσκι, ο οποίος έφτασε τα 5 φετινά γκολ (1-0). Η Άιντραχτ κατάφερε να κάνει την ανατροπή σε επτά λεπτά. Το γκολ της ισοφάρισης πέτυχε με κεφαλιά ο Τεάτ στο 39', από εκτέλεση κόρνερ του Σαϊμπί και το 2-1 σημείωσε ο Νταχούντ στις καθυστερήσεις. Πολύ δυνατό ξεκίνημα της Άιντραχτ στο β' μέρος, αφού ο πρώτος της σκόρερ, Μπούρκαρντ πέτυχε δυο γκολ στο 60ο λεπτό και στο 63ο. Η Κολωνία δεν τα παράτησε, μείωσε με τον Μπούλτερ σε 2-4 στο 83ο λεπτό και ο Βάλντσμιντ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το 3-4. Ωστόσο, δεν κατάφερε να αποσπάσει κάτι περισσότερο.

