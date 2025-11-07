Βέρντερ Βρέμης - Βόλφσμπουργκ 2-1: Ανατροπή στο τέλος και φουλ για Ευρώπη
Τα έφερε όλα τούμπα στο τέλος η Βέρντερ Βρέμης, η οποία φλέρταρε με την ήττα απέναντι στη Βόλφσμπουργκ αλλά τελικά με ασύλληπτη ανατροπή στο 90΄+4΄πήρε ανέλπιστο τρίποντο που την κράτησε κοντά στις ευρωπαϊκές θέσεις. Με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να μένει στον πάγκο για ολόκληρο τον αγώνα, οι Λύκοι ευτύχησαν να προηγηθούν στο 28΄με γκολ του Σβάνμπεργκ για το 0-1 στη Βρέμη.
Οι γηπεδούχοι πίεσαν για το γκολ της ισοφάρισης στο δεύτερο μέρος και τελικά το βρήκαν στο 83΄ με υπογραφή του Στάγκε για το 1-1. Η ισοφάριση μάλιστα έδωσε έξτρα ώθηση στους γηπεδούχους που σπατάλησαν ευκαιρίες για την ανατροπή και τελικά την πέτυχαν στις καθυστερήσεις, με τον Εμπαγκουλά να διαμορφώνει το τελικό 2-1 στο 90΄+4΄.
