Η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη βρέθηκε κοντά σε ένα πολύ μεγάλο διπλό στη Βρέμη, όμως η Βέρντερ ανέτρεψε το ματς με 2-1 στα τελευταία λεπτά και πλησίασε την Ευρώπη.

Τα έφερε όλα τούμπα στο τέλος η Βέρντερ Βρέμης, η οποία φλέρταρε με την ήττα απέναντι στη Βόλφσμπουργκ αλλά τελικά με ασύλληπτη ανατροπή στο 90΄+4΄πήρε ανέλπιστο τρίποντο που την κράτησε κοντά στις ευρωπαϊκές θέσεις. Με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να μένει στον πάγκο για ολόκληρο τον αγώνα, οι Λύκοι ευτύχησαν να προηγηθούν στο 28΄με γκολ του Σβάνμπεργκ για το 0-1 στη Βρέμη.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν για το γκολ της ισοφάρισης στο δεύτερο μέρος και τελικά το βρήκαν στο 83΄ με υπογραφή του Στάγκε για το 1-1. Η ισοφάριση μάλιστα έδωσε έξτρα ώθηση στους γηπεδούχους που σπατάλησαν ευκαιρίες για την ανατροπή και τελικά την πέτυχαν στις καθυστερήσεις, με τον Εμπαγκουλά να διαμορφώνει το τελικό 2-1 στο 90΄+4΄.