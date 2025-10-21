Δεν το κουνάει από το Μόναχο ο Κομπανί, με τη διοίκηση της Μπάγερν να επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το 2029.

Η Μπάγερν έχει βρει τον άνθρωπό της στον πάγκο. Ο Βίνσεντ Κομπανί ανέλαβε πέρσι το καλοκαίρι και σχεδόν αμέσως έβαλε την ομάδα στην κορυφή της Bundesliga. Έτσι, η διοίκηση αποφάσισε να επεκτείνει το συμβόλαιό του και να κρατήσει τον Βέλγο τεχνικό στο Μόναχο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο πρώην αμυντικός έχει φτιάξει μια ομάδα που δύσκολα χάνει, αφού σε 67 παιχνίδια μετρά 49 νίκες, ενώ στην Bundesliga έχει μόνο δύο ήττες σε 41 ματς. Αξίζει να αναφέρουμε πως μέσος όρος πόντων του, 2,51 ανά παιχνίδι και μόνο ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε καλύτερη επίδοση.

Η διοίκηση την τρίτη (21/10) ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας με τον Κομπανί μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Να θυμίσουμε πως ο 39χρονος τεχνικός συμβόλαιο μέχρι το 2027.