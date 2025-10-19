Μπάγερν Μονάχου: Ο Νόιερ έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της Bundesliga!

Ο Μάνουελ Νόιερ μετά τη χθεσινή νίκη της Μπάγερν Μονάχου επί της Μπορούσια Ντόρτμουντ έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της Bundesliga ξεπερνώντας τον επι χρόνια συμπάικτη του, Τόμας Μίλερ.

Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/10) στην «Allianz Arena» την Μπορούσια Ντόρτμουντ στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της Bundesliga επικρατώντας με 2-1 των Βεστφαλών και πέτυχε το απόλυτο 7/7 στο πρωτάθλημα παραμένοντας αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις σε Ευρώπη και Γερμανία.

Μπορεί ο καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης να αναδείχθηκε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει πετύχει ήδη 23 γκολ φέτος, αλλά τα βλέμματα «στράφηκαν» στον Μάνουελ Νόιερ που πέτυχε ένα απίστευτο ρεκόρ.

Πιο συγκεκριμένα ο Γερμανός τερματοφύλακας έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος με 363 ξεπερνώντας τον επι χρόνια συμπαίκτη του Τόμας Μίλερ με 362.

Ο 39χρόνος κίπερ πέτυχε το ρεκόρ αυτό σε 530 συμμετοχές με τους Βαυαρούς, ενώ ο Μίλερ σε 503. Την πεντάδα συμπληρώνει ο Όλιβερ Καν με 310 νίκες σε 557 συμμετοχές, ο Μάνφρεντ Καλτζ με 291 σε 581 παιχνίδια και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με 274 νίκες σε 384 συμμετοχές.

