Μπάγερν Μονάχου: Ο Νόιερ έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της Bundesliga!
Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/10) στην «Allianz Arena» την Μπορούσια Ντόρτμουντ στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της Bundesliga επικρατώντας με 2-1 των Βεστφαλών και πέτυχε το απόλυτο 7/7 στο πρωτάθλημα παραμένοντας αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις σε Ευρώπη και Γερμανία.
Μπορεί ο καλύτερος παίκτης της αναμέτρησης να αναδείχθηκε ο Χάρι Κέιν, ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει πετύχει ήδη 23 γκολ φέτος, αλλά τα βλέμματα «στράφηκαν» στον Μάνουελ Νόιερ που πέτυχε ένα απίστευτο ρεκόρ.
Πιο συγκεκριμένα ο Γερμανός τερματοφύλακας έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος με 363 ξεπερνώντας τον επι χρόνια συμπαίκτη του Τόμας Μίλερ με 362.
— FC Bayern (@FCBayernEN) October 18, 2025
Ο 39χρόνος κίπερ πέτυχε το ρεκόρ αυτό σε 530 συμμετοχές με τους Βαυαρούς, ενώ ο Μίλερ σε 503. Την πεντάδα συμπληρώνει ο Όλιβερ Καν με 310 νίκες σε 557 συμμετοχές, ο Μάνφρεντ Καλτζ με 291 σε 581 παιχνίδια και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με 274 νίκες σε 384 συμμετοχές.
— Sarana Tentang Bayern (@stb_bayern) October 19, 2025
