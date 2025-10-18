Η Μπάγερν δεν φρέναρε ούτε στο Klassiker, καθώς με γκολ των Κέιν και Ολίσε πήρε το ντέρμπι με 2-1 επί της Ντόρτμουντ και διεύρυνε το απόλυτο ως πρωτοπόρος στη Bundesliga!

Η ερώτηση είναι... ποια θα τη σταματήσει! Όποια το έχει επιχειρήσει μέχρι τώρα πάντως, έχει αποτύχει παταγωδώς. Η Μπάγερν διανύει το καλύτερο ξεκίνημα σε σεζόν στην ιστορία της, μετράει μόνο νίκες σε Γερμανία κι Ευρώπη και το Klassiker με τη σειρά του στα χρώματά της. Με τον ασταμάτητο Χάρι Κέιν να βρίσκει ξανά δίχτυα και τον Ολίσε με τη σειρά του να προσθέτει τη δική του υπογραφή, οι Βαυαροί νίκησαν με 2-1 τη Ντόρτμουντ στην «Allianz Arena» κι έκαναν το απόλυτο 11/11 στη σεζόν που τους βρίσκει μόνους στην κορυφή της Bundesliga, πέντε βαθμούς πάνω από τη δεύτερη Λειψία.

Προβάδισμα με τον... συνήθη ύποπτο

Από την αρχή του αγώνα οι γηπεδούχοι πήρα τα ηνία και άγγιξαν για πρώτη φορά το γκολ κι αφού προειδοποίησαν με διπλή προσπάθεια των Ολίσε - Λουίς Ντίας που δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Κόμπελ (11΄), τελικά άνοιξαν το σκορ με τον συνήθη ύποπτο. Στο 22΄συγκεκριμένα κι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Κίμιχ, ο Κέιν βρήκε δίχτυα με κεφαλιά για το γκολ υπ΄αριθμόν 12 στη Bundesliga, με τις Άιντραχτ και Λεβερκούζεν να είναι οι μοναδικές... ομάδες με περισσότερα τέρματα από τον Άγγλο στο ξεκίνημα της σεζόν.

Στο 36΄ο Ολίσε άγγιξε το 2-0 με σουτ που σταμάτησε στο δοκάρι του Κόμπελ, ο οποίος τέσσερα λεπτά αργότερα κράτησε τη Ντόρτμουντ ζωντανή σε προσπάθεια του Κίμιχ για να διατηρήσει το 1-0 σε ένα ημίχρονο που ολοκληρώθηκε χωρίς τελική από πλευράς Βεστφαλών! Η πρώτη τελικά σημειώθηκε στο 48΄με άστοχη κεφαλιά του Ενμέτσα από εκτέλεση κόρνερ, με τη Ντόρτμουντ να ανεβαίνει σχετικά στο β΄μέρος, αλλά τη Μπάγερν να χτυπάει ξανά για το 2-0.

Σκόραρε με... τάκλιν ο Ολίσε, μείωσε ο Μπραντ

Έπειτα από φάση διαρκείας στα καρέ των Βεστφαλών, ο Μπέλινγκχαμ δεν καθάρισε γρήγορα τη μπάλα μπροστά από ανυπεράσπιστο τέρμα, ο Ολίσε μύρισε... αίμα, πίεσε κι έβαλε την προβολή τη στιγμή που ο Άγγλος πήγε να τη διώξει μακριά, με αποτέλεσμα να τη στείλει στα δίχτυα (79΄). Έξι λεπτά αργότερα ο Μπραντ - δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο - πετάχτηκε προ του Νόιερ από τη μπαλιά του Ρίερσον και με προβολή μείωσε σε 2-1, σε ένα γκολ όμως που δεν άλλαξε τη μοίρα του ματς.

Εκείνη μάλιστα που βρέθηκε ξανά πιο κοντά στο γκολ στα λεπτά που απέμεναν ήταν η Μπάγερν, όμως ο Κόμπελ νίκησε τον Λουίς Ντίας στο τετ-α-τετ για να κρατήσει το σκορ στο 2-1 που χάρισε ακόμα μια νίκη στο σύνολο του Βίνσεντ Κομπανί, το οποίο μετράει το απόλυτο στη σεζόν με έντεκα νίκες σε ισάριθμα ματς.

Μπάγερν Μονάχου (Βίνσεντ Κομπανί): Νόιερ, Μπόι (84΄Μπίσοφ), Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς (90΄+2΄Κιμ), Λουίς Ντίας, Ολίσε, Κέιν, Τζάκσον (61΄Γκορέτσκα)

Ντόρτμουντ (Νίκο Κόβατς): Κόμπελ, Αντόν, Σλότερμπεκ, Ζίλε (46΄Μπενσεμπαϊνί), Ρίερσον, Σβένσον, Γκρος (84΄Μπραντ), Ζάμπιτσερ (73΄Μπέλινγκχαμ), Ενμέτσα, Αντεγιέμι (74΄Μπάιερ), Γκιρασί (84΄Φάμπιο Σίλβα)

