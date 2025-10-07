Κάθε άλλο παρά πρόθυμος για πιθανή επιστροφή στην Premier League είναι ο Χάρι Κέιν τη δεδομένη χρονική στιγμή, αφού στο μυαλό του υπάρχει μόνο η Μπάγερν Μονάχου.

Ο Χάρι Κέιν έχει εισέλθει στην τρίτη του σεζόν με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου και συνεχίσει απτόητος να «τρυπά» κατά ριπάς τα αντίπαλα δίχτυα, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και στα 32 του χρόνια είναι ένας εκ των κορυφαίων φορ στον πλανήτη.

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής έχει εγκλιματιστεί πλήρως στο γερμανικό ποδόσφαιρο και σε κάθε αγωνιστική οι φίλαθλοι της Μπάγερν ξέρουν ότι μπορούν να είναι... ήσυχοι όσον αφορά την επίθεσή τους. Παρ' όλα αυτά, ο Κέιν έχει ρήτρα αποδέσμευσης από τους Βαυαρούς το ερχόμενο καλοκαίρι, η οποία του επιτρέπει να αποχωρήσει από την ομάδα έναν χρόνο προτού ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του.

Ο ίδιος πάντως, ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα υπογραφής ενός νέου συμβολαίου με την Μπάγερν, φάνηκε ιδιαίτερα «ζεστός», σε αντίθεση με την προτίμησή του να επιστρέψει στην Αγγλία και στην Premier League.

«Σχετικά με την Premier League... δεν ξέρω! Αν με ρωτούσατε όταν έφυγα για να πάω στην Μπάγερν, θα έλεγα σίγουρα ότι θα επέστρεφα. Τώρα που είμαι εδώ μερικά χρόνια, πιθανώς θα έλεγα ότι η επιθυμία μου έχει μειωθεί κάπως. Ωστόσο, δεν θα έλεγα πως δεν θα επέστρεφα ποτέ», ανέφερε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Τότεναμ.

«Είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στην Μπάγερν. Θα δούμε αν θα υπάρξει συζήτηση για ανανέωση, αλλά εάν προκύψει θα ήμουν πρόθυμος να παραμείνω εδώ παραπάνω. Προσωπικά δεν θέλω να βιαστώ σε τίποτα. Είμαι ευτυχισμένος στο Μόναχο, όπως και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Κι αυτό παίζει μεγάλο ρόλο σε κάθε απόφαση του παίρνεις», συμπλήρωσε ο 32χρονος.