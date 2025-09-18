Χάρι Κέιν: Το δώρο που δεν σταματά να δίνει

Για ακόμα ένα μεγάλο βράδυ, ο Χάρι Κέιν δεν άφησε άλλη επιλογή στον ποδοσφαιρικό πλανήτη πέρα από την υπόκλιση, πέρα από το standing ovation.

«The gift that keeps on giving», το λένε στην Αγγλία, περιγράφοντας την όποια προσφορά σπάει τα δεσμά του χρόνου. Ένα δώρο που δεν σταματά να δίνει, ένας Χάρι Κέιν που δεν σταματά να προσφέρει απλόχερα ποιότητα, στιγμές βγαλμένες από τις Γραφές της Βίβλου των κορυφαίων σέντερ φορ της ιστορίας.

Με κλειστά τα αυτιά στους... κακοπροαίρετους εξυπνάκηδες και ανοιχτά τα φτερά του, ο Άγγλος δεν σταματά τις υψηλές πτήσεις. Και όχι δεν «πετά» μόνο στην Bundesliga, αλλά - πολύ απλά - όπου βρεθεί.

Το κομψοτέχνημα του Κέιν και το νέο ρεκόρ

Τα διαπιστευτήριά του άλλωστε τα κατέθεσε ξανά στο Champions League, ήδη από την πρεμιέρα, κόντρα σε μια ομάδα όπως η Τσέλσι. Δύο γκολ, το ένα από πέναλτι που ο ίδιος κέρδισε, το άλλο κομψοτέχνημα. Δύσκολο να σκοράρει κανείς με μια επαφή, ασύλληπτο να το κάνει όπως το έκανε αυτός στο τρίτο γκολ των Βαυαρών.

Είναι μαγικός ο τρόπος που γυρνάει, γέρνει το κορμί του για να έρθει στην κατάλληλη θέση και να αγγίξει το τόπι μόλις μια φορά για να το στείλει με τρομερά φάλτσα τηλεκατευθυνόμενο στη γωνία. Τέχνη. Έκανε το... bend του Μπέκαμ. Και ταυτόχρονα άφησε τον θρυλικό Ντέιβιντ πίσω του.

Harry Kane has now been directly involved in more goals than any other Englishman in Champions League history (53).



◎ 58 games

◉ 42 goals

◉ 11 assists



David Beckham's record has been broken.

Ήταν ήδη ο Άγγλος με τα περισσότερα γκολ στο Champions League, τώρα έγινε κι ο Άγγλος με συμμετοχή στα περισσότερα γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έφτασε τα 42 τέρματα και τις 11 ασίστ και έσπασε το ρεκόρ του Μπέκαμ.

Κέιν: Σπασμένα κοντέρ και όχι μόνο

Με τον ίδιο τρόπο που σπάει συνεχώς τα κοντέρ. Πλέον δεν είναι καν είδηση, αλλά δεν είναι κι... αστείο. Δεν λέει να πατήσει φρένο. Σε έξι εμφανίσεις με την Μπάγερν φέτος μετρά 10 γκολ και 3 ασίστ. Πίσω του, από παίκτες των μεγάλων πρωταθλημάτων, έχει ολόκληρο Κιλιάν Μπαπέ με 7!

Πετάει φλόγες και λιώνει την «καραμέλα» της Bundesliga. Όσοι δεν πείθονται από τα κατορθώματά του στη Γερμανία, δεν έχουν απάντηση για όσα κάνει στην Ευρώπη. Από όταν πήρε μεταγραφή στην Μπάγερν μετράει 21 γκολ σε 25 αγώνες στο Champions League, περισσότερα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στο ίδιο διάστημα, ενώ ταυτόχρονα έγινε και μόλις ο τρίτος παίκτης (μετά από Κριστιάνο Ρονάλντο και Νεϊμάρ), που σκοράρει 20+ γκολ με δύο διαφορετικές ομάδες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Harry Kane is a goalscoring machine ⚽️ No player gets near to his 21 Champions League goals since he joined Bayern Munich in 2023 🔥

Κι όμως αυτός ο τύπος, ενώ σκοράρει σαν δαιμονισμένος, είναι τόσα πολλά περισσότερα από τα γκολ του. Δεν είναι απλά «δολοφόνος», δεν είναι Χάαλαντ. Ο Κέιν είναι εγγύηση σκοραρίσματος και ταυτόχρονα είναι οι κινήσεις του, η δημιουργία του, το συνδυαστικό του παιχνίδι, η κλάση που ωριμάζει και ζυμώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Είπαμε, το δώρο που δεν σταματά να δίνει, που δεν σταματά να απαντά στους «ναι, αλλά δεν έχει τίτλους».