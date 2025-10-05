Το αδιανόητο ξεκίνημα του Χάρι Κέιν στην Bundesliga συνεχίζεται, νέο ιστορικό ρεκόρ κόντρα στην Άιντραχτ
Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε το απόγευμα του Σαββάτου (04/10) από την έδρα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 3-0 κι έφτασε στο 6/6 στην τρέχουσα σεζόν της Bundesliga, με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει και πάλι, όπως έχει κάνει και στα τέσσερα από τα προηγούμενα πέντε ματς.
Αυτή τη φορά σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας του στο 27ο λεπτό από ασίστ του Λουίς Ντίαζ κι αυτό το ένα τέρμα ήταν αρκετά για να συνεχίσει το τρομερό ρεκόρ που τρέχει για το καλύτερο ξεκίνημα ποδοσφαιριστή στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος.
Βλέπετε ποτέ πριν δεν έχει υπάρξει άλλος ποδοσφαιριστής, ο οποίος να έχει καταφέρει να σημείωσει 11 γκολ στις πρώτες έξι αγωνιστικές της Bundesliga, με τον Άγγλο φορ να σκοράρει ούτε λίγο ούτε πολύ 1,83 γκολ κατά μέσο όρο σε κάθε αγώνα (!!).
Αυτό που μένει να δούμε τώρα, είναι που θα σταματήσει αυτή η ανεπανάληπτη επίδοση που έχει χτίσει ο Χάρι Κέιν.
11 – Bayern München’s Harry Kane is the first player in Bundesliga history to score 11 goals on the first six matchdays of a season. Historic. #SGEFCB @FCBayernEN pic.twitter.com/jMDlYt0xVS— OptaFranz (@OptaFranz) October 4, 2025
