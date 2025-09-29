Η πρόταση του Κάρο... σόκαρε, ωστόσο σύμφωνα με τον ισχυρό άνδρα της Λεβερκούζεν είναι η λύση για να μην «κλέψει» τη λάμψη του Champions League η Premier!

Ο Φερνάντο Κάρο, διευθύνων σύμβουλος της Λεβερκούζεν, κατέθεσε μια ριζοσπαστική πρόταση για να περιοριστεί, κατά κάποιον τρόπο, η σαρωτική κυριαρχία των συλλόγων της Premier League έναντι των ομάδων των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Ένα μέτρο που σίγουρα θα βρει υποστηρικτές αλλά και επικριτές. Ο Ισπανός παράγοντας ζήτησε την καθιέρωση ενός διεθνούς μισθολογικού πλαφόν για τους ποδοσφαιριστές (κατά το πρότυπο του ΝΒΑ), προειδοποιώντας πως η οικονομική υπεροχή της Premier μπορεί να υπονομεύσει τη σημασία του Champions League.

Ο Κάρο μίλησε στο συνέδριο «Future of Finance» που πραγματοποιήθηκε στη Φρανκφούρτη, όπου και ανέπτυξε την ιδέα του για το πώς μπορεί να ανακοπεί η επέλαση των αγγλικών συλλόγων. «Η Premier προσπαθεί να μετατραπεί στο νούμερο ένα προϊόν της Ευρώπης, ακόμα και πάνω από το Champions League», δήλωσε. Η δική του πρόταση, ώστε το Champions League να μη χάσει την αίγλη του μπροστά στη δύναμη της Premier, είναι η θέσπιση μισθολογικού ορίου, το οποίο –όπως τόνισε– θα είχε αποτέλεσμα μόνο αν εφαρμοστεί σε διεθνές επίπεδο και με απόλυτο χαρακτήρα. «Πρέπει να αγωνιστούμε για ένα διεθνές μισθολογικό πλαφόν», υπογράμμισε ο Κάρο.

«Κανονικά είμαι αντίθετος στις ρυθμίσεις, αλλά αυτό είναι κάτι για το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να παλέψουμε», πρόσθεσε. Η UEFA ήδη περιορίζει τις δαπάνες των συλλόγων για τα ρόστερ τους σε συνάρτηση με τα έσοδα που έχουν, όμως το οικονομικό χάσμα ανάμεσα στην Premier League και τις υπόλοιπες λίγκες γίνεται ολοένα και πιο εμφανές, παρά το γεγονός ότι και στα εθνικά πρωταθλήματα υπάρχουν περιορισμοί και μισθολογικά όρια, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το όριο μισθών που εφαρμόζεται στη LaLiga υπό τον Χαβιέρ Τέμπας.

Ενδεικτικά, σε πρόσφατη έκθεση της UEFA αναφέρεται ότι η Premier League, τη σεζόν 2023-24, είχε έσοδα άνω των 7,1 δισ. ευρώ, ενώ η Bundesliga είχε μόλις 3,6 δισ. ευρώ.