Με τριάρα στο... ρελαντί, η Άρσεναλ «σκόρπισε» την Μπριζ κι έκανε το 6/6 στο Champions League. «Λευκή» ισοπαλία για Αθλέτικ Μπλιμπλάο και Παρί Σεν Ζερμέν στη χώρα των Βάσκων.

Μπριζ - Άρσεναλ 0-3

Ακάθεκτη συνέχισε στο Champions League η «λαβωμένη» από τραυματισμούς Άρσεναλ βγάζοντας αντίδραση μετά την ήττα από τη Βίλα, επικρατώντας στο Βέλγιο της Μπριζ με 3-0. Με βασικό τον Χρήστο Τζόλη που είχε τις στιγμές του, η Μπριζ βρέθηκε πίσω στο σκορ χάρη στον «κεραυνό» του Μαντουέκε στο 25'. Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου οι γηπεδούχοι πίεσαν, απείλησαν, αλλά ο Ράγια κράτησε όρθια την Άρσεναλ με τις επεμβάσεις του. Κι αφού η... μπόρα πέρασε, οι Gunners «καθάρισαν» το ματς στο πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης.

Δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, ο Μαντουέκε βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα σκοράροντας προ κενής εστίας, ενώ το 3-0 για την ομάδα του Αρτέτα σημείωσε με μία ασύλληπτη σουτάρα ο Μαρτινέλι, σκοράροντας σε 5ο σερί ματς στην διοργάνωση! Πρώτη και... μόνη με 18 βαθμούς η Άρσεναλ, στο +3 από την Μπάγερν.

Αθλέτικ - Παρί 0-0

Η Παρί γκέλαρε στο Μπιλμπάο, αφού παραχώρησε λευκή ισοπαλία στην Αθλέτικ. Ετσι, οι Παριζιάνοι έμειναν στην 3η θέση με 13 βαθμούς, αλλά και στο -5 από την κορυφή. Οι Βάσκοι έφτασαν τους πέντε βαθμούς, βρίσκονται στην 28η θέση και ελπίζουν ακόμα...Κακό ματς, ελάχιστες φάσεις, με την Παρί να έχει τον έλεγχο, όχι όμως και τον τρόπο να βρει δίχτυα. Οι Γάλλοι είχαν την υπεροχή, αλλά δεν κατάφεραν να διασπάσουν την άμυνα της βασκικής ομάδας. Πλήγμα η αποχώρηση του Μαρκίνιος λόγω τραυματισμού.

Μπενφίκα - Νάπολι 2-0

Επειτα από τέσσερις διαδοχικές νίκες η Μπενφίκα επικράτησε 2-0 της Νάπολι και είδε τις ελπίδες πρόκρισης να ζωντανεύουν ξανά. Οι Αετοί έφτασαν τους έξι βαθμούς και είναι μια ανάσα από το όριο της πρόκρισης, αντίθετα, η Νάπολι μπήκε σε περιπέτειες, αφού έπεσε στην 23η. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, εκμεταλλεύθηκαν τις αδυναμίες της αντίπαλης άμυνας και στο 20' άνοιξαν το σκορ με τον Ρίος. Ο σκόρερ έκανε την ασίστ στον Μπαρέιρο στο 49' για το 2-0 και κάπου εκεί τελείωσαν όλα. Ο Παυλίδης μπήκε στο 76ο λεπτό και είχε ένα καλό σουτ, αλλά έδιωξε ο Σάβιτς.

Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ 2-2

Από έναν βαθμό μοιράστηκαν Λεβερκούζεν και Νιούκαστλ, αφού οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 2-2. Οι Ασπιρίνες προηγήθηκαν στο 13' από την προσπάθεια του Άντριχ, με το γκολ να πιστώνεται ως αυτογκόλ στον Γκιμαράες. Η Λεβερκούζεν, που είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase, έψαχνε το δεύτερο τέρμα, αλλά η απάντηση για την ομάδα του Έντι Χάου ήρθε στο β' μέρος. Στο 51', η Νιούκαστλ ισοφάρισε από την άσπρη βούλα, ενώ στο 74' ο Μάιλι με κεφαλιά από κοντά σημείωσε την ανατροπή. Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο είχε η Λεβερκούζεν που στο 88' ισοφάρισε με τον Γκριμάλντο και πήρε τον βαθμό που την έφερε στην 20η θέση της βαθμολογίας.

Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Τεράστια ευκαιρία να... εισβάλει στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Champions League σπατάλησε η Ντόρτμουντ. Παρ'ότι προηγήθηκε δις απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ, είδε τους μαχητικούς Νορβηγούς να αποσπούν την ισοπαλία (2-2) και να διατηρούν - έστω και μαθηματικά - ζωντανές τις δικές τους ελπίδες. Ο Μπραντ έβαλε μπροστά στο σκορ τους Βεστφαλούς στο 18' αλλά ο Αλεσάμι ισοφάρισε στο 42'. Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός έκανε και πάλι το καθήκον του για το 2-1 στο 51', όμως και πάλι η Μπόντο βρήκε απάντηση και έμεινε «όρθια» στο «Βεστφάλεν» χάρη στο γκολ του Χάουγκε στο 75'.

Γιουβέντους - Πάφος 2-0

Eνα πεντάλεπτο ξέσπασμα ήταν αρκετό για τη Γιουβέντους για να κάμψει την αντίσταση της εξαιρετικής Πάφου, να επικρατήσει 2-0 και να κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της. Η Μεγάλη Κυρία έφτασε τους εννέα βαθμούς, αφήνοντας τους Κύπριους στην 26η. Οι φιλοξενούμενοι πάντως έκαναν ένα εξαιρετικό α' μέρος, είχαν σημαντικές ευκαιρίες, όπως το δοκάρι του Άντερσον, αλλά και το καλό σουτ του Ντράγκομιρ. Η Γιουβέντους άνοιξε το σκορ στο 67' με υπέροχο τελείωμα του ΜακΚένι και στο 72΄ από υπέροχο συνδυασμό, ο Ντέιβιντ διαμόρφωσε το 2-0.