Ντόρτμουντ και Λεβερκούζεν έκαναν τη... δουλειά απέναντι σε Μάιντς και Ζανκτ Πάουλι. Ήττες για Κουλιεράκη και Γιαννούλη κόντρα σε Λειψία και Χάιντενχαϊμ.

Συνέχισε το σερί η Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ έκανε το καθήκον της στην έδρα της Μάιντς και έδωσε συνέχεια στο σερί της εντός των συνόρων, παίρνοντας το τέταρτο διαδοχικό της τρίποντο. Οι Βεστφαλοί επικράτησαν άνετα 2-0 και πλησίασαν ξανά την Μπάγερν Μονάχου, μειώνοντας στο -2 από την κορυφή της Bundesliga.

Ο Γιούλιαν Μπραντ ήταν αυτός που πήρε την μπαγκέτα και όρισε τα πράγματα στο παιχνίδι. Στο 27' γύρισε άψογα την μπάλα στον Σβένσον που σκόραρε από κοντά για το 1-0. Στο 40' δε, συνεργάστηκε άψογα με τον Καρίμ Αντεγέμι, που έκανε φοβερή κούρσα, και του πάσαρε του έδωσε το δέυτερο γκολ στο πιάτο. Η ομάδα του Κόβατς συνέχισε να έχει το πάνω χέρι και το έργο της έγινε πολύ πιο εύκολο από το 67', όταν ο Ζέντνερ αποβλήθηκε και άφησε τη Μάιντς με δέκα παίκτες και ανήμπορη να διεκδικήσει κάτι από το ματς.

Επέστρεψε στις νίκες η Λεβερκούζεν

Μετά τις δύο σερί ισοπαλίες σε Γερμανία και Ευρώπη, η Μπάγερ Λεβερκούζεν γεύτηκε ξανά τη χαρά της νίκης. Οι Ασπιρίνες «απέδρασαν» από την έδρα της Ζανκτ Πάουλι (2-1) και σκαρφάλωσαν στην 4η θέση της βαθμολογίας της Bundesliga.

Ο Ταπσόμπα άνοιξε το σκορ με ωραίο σουτ στο 25' και στο 32' ο Γουόλ «χτύπησε» για το 1-1 και την άμεση απάντηση των γηπεδούχων. Η ομάδα του Χιούλμαντ όμως, έμειν συγκεντρωμένη και βρήκε τον τρόπο να βρει το γκολ της νίκης. Στο 58', ο Πόκου έκανε άψογο τελείωμα μέσα με πλασέ μέσα από την περιοχή και έβαλε την υπογραφή στο σημαντικό τρίποντο.



Σημαντικό διπλό για τη Λειψία

Δεύτερη ήττα στη σεζόν για τη Βόλφσμπουργκ, αφού μετά την απώλεια στη Βεστφαλία και αυτή εντός έδρας από τη Λειψία. Οι «Λύκοι» ηττήθηκαν 1-0 από τη Λειψία κι έπεισαν στην 12η θέση, την ίδια ώρα που οι «Ταύροι» με την τρίτη διαδοχική νίκη έφτασαν στην 3η θέση. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση για την ομάδα του Όλε Βέρνερ, πέτυχε στο 8ο λεπτό ο Μπακαγιόκο. Στο τέλος οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, αλλά ο Μπάουμγκαρντνερ αστόχησε. Ο Κουλιεράκης αγωνίστηκε σε όλο το ματς και στο 53 έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Ελληνας αμυντικός αντίκρισε την κίτρινη κάρτα.

Ξέφυγε από τον πάτο

Την πρώτη νίκη στη σεζόν πέτυχε η Χάιντενχαϊμ, η οποία επικράτησε 2-1 της Άουγκσμπουργκ. Ετσι, ξεκόλλησε από τον πάτο της βαθμολογίας κι έπιασε την αντίπαλό της στην 16η θέση. Στο 47' ο Κάουφμαν πέτυχε το 1-0, ενώ στο 54' ο σκόρερ μοίρασε και ο Κόντε σημείωσε το 2-0. Στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης ο Τιτζ διαμόρφωσε το 2-1.