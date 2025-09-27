Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε ξανά (δις) στο 4-0 της Μπάγερν επί της Βέρντερ στο Μόναχο (27/9), κάνοντας ένα πραγματικά ασύλληπτο ρεκόρ που δεν κατόρθωσαν παίκτες όπως ο Κριστιάνο ή ο Χάαλαντ.

Ασταμάτητος είναι στο ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός ήταν για ακόμη μια φορά ο πρωταγωνιστής της Μπάγερν Μονάχου, αφού σκόραρε δις στο άνετο 4-0 επί της Βέρντερ Βρέμης στην «Αλιάνζ Αρίνα» το βράδυ της Παρασκευής (26/9).

Οι Βαυαροί προελαύνουν στον βαθμολογικό πίνακα έχοντας το απόλυτο μετά από 5 αγωνιστικές, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τον 32χρονο, που είναι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ, έχοντας στείλει ήδη 10 (!) φορές την μπάλα σε αντίπαλα δίχτυα. Συν τοις άλλοις, έχει ακόμη 2 γκολ σε επίπεδο Champions League (απέναντι στην Τσέλσι), άλλα 2 πέτυχε στο γερμανικό Σούπερ Καπ (νίκη της Μπάγερν επί της Στουτγκάρδης με 2-1) ενώ έχει σκοράρει και μια φορά στο Κύπελλο.

Όλα αυτά μας κάνουν... 15 γκολ σε μόλις 8 συμμετοχές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με τον Κέιν πράγματι να είναι on fire. Το πιο αξιοσημείωτο πάντως είναι η κορυφή που έπιασε σε μια συγκεκριμένη λίστα. Με τα 2 «τεμάχια» εις βάρος της Βέρντερ, ο Άγγλος έφτασε τα 100 γκολ με την Μπάγερν, για τα οποία χρειάστηκε μόλις 104 ματς!

Το έκανε γρηγορότερα από κάθε άλλον στα top5 πρωταθλήματα της Ευρώπης, αφού ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε χρειαστεί 105 αγώνες για την «κατοστάρα» με την Ρεάλ Μαδρίτης, ο Έρλινγκ Χάαλαντ 105 ως παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι και ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς 124 αγωνιζόμενος για την Παρί Σεν Ζερμέν.