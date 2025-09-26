Με τον Κέιν να συνεχίζει να γράφει ιστορία στη Βαυαρία, η Μπάγερν... καθάρισε άνετα τη Βέρντερ Βρέμης στο Μόναχο (4-0) και έκανε το 5/5 στην Bundesliga.

Δεν φρενάρει η Μπάγερν, δεν φρενάρει ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος σέντερ φορ έβαλε ακόμα δύο γκολ στη... βαυαρική συλλογή του, έφτασε τα 100 σε 104 παιχνίδια στο Μόναχο και πήρε από το χεράκι την ομάδα του για να την οδηγήσει στην άνετη τεσσάρα (4-0) επί της Βέρντερ Βρέμης στην «Allianz Arena». Έτσι μάλιστα, έγινε ο παίκτης που φτάνει έναν... αιώνα τερμάτων σε ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πιο γρήγορα από κάθε άλλον, ξεπερνώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

1️⃣0️⃣4️⃣ Games

1️⃣0️⃣0️⃣ Goals



Simply magnificent from Harry Kane! 💪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/pyejUja2nS — FC Bayern (@FCBayernEN) September 26, 2025

Το σύνολο του Βενσάν Κομπανί έδωσε συνέχεια στο εξαιρετικό και απόλυτο ξεκίνημά του στη σεζόν φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στην Bundesliga. Εννοείται πως συνεχίζει στην κορυφή, στο +5 από την Ντόρτμουντ με ματς περισσότερο.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν ιδανικά το ματς και μπόρεσαν να ανοίξουν το σκορ στο 22ο λεπτό με την μπάλα να κοντράρει στον Ντίας μετά το σουτ του Τα και να καταλήγει στα δίχτυα. Ο Κέιν ήταν «ζεστός» στο παιχνίδι και στην εκπνοή του πρώτου ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 2-0. Ο Άγγλος φορ έβαλε για... ύπνο τη Βέρντερ στο 65΄ αξιοποιώντας την ασίστ του Ντίας και στο 88' ο Λάιμερ ολοκλήρωσε τον θρίαμβο, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.