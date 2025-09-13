Σαν σε προπόνηση η Μπάγερν, διέλυσε το Αμβούργο από το πρώτο ημίχρονο και με το τελικό 5-0 στην «Allianz Arena» έχει εδραιωθεί από νωρίς στην πρώτη θέση της Bundesliga.

Κερνάει γκολ η Μπάγερν στο ξεκίνημα της Bundesliga και το Αμβούργο δεν κατάφερε να ξεφύγει από τη δίνη της! Οι Βαυαροί καθάρισαν την υπόθεση νίκη από το ημίχρονο με ξέσπασμα και τέσσερα γκολ, πρόσθεσαν ακόμα ένα μετά την ανάπαυλα και με το τελικό 5-0 εδραιώθηκαν μόνοι στην κορυφή του πρωταθλήματος από την τρίτη αγωνιστική...

Ο δρόμος της νίκης πάντως άνοιξε από μια ασύλληπτη έμπνευση του Γκνάμπρι, ο οποίος στο 3΄με ποδιά σε αντίπαλο και καταπληκτική οβίδα από πλάγια θέση δεν άφησε καμία ελπίδα στον αντίπαλο γκολκίπερ για το 1-0. Έξι λεπτά αργότερα οι Βαυαροί έκρυψαν τη μπάλα από τη δεξιά πτέρυγα σε κλειστό χώρο και ο Πάβλοβιτς την εμφάνισε στα δίχτυα με όμορφο τελείωμα από κοντά.

Στο 26΄ο Κέιν ανέβασε τον δείκτη του σκορ με εύστοχο πέναλτι που καταλογίστηκε για χέρι των φιλοξενούμενων στην περιοχή, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Λουίς Ντίας έδωσε συνέχεια στο πάρτι με σουτ που κόντραρε και κατέληξε στο πλεκτό από το ύψος της περιοχής. Αναμενόμενα οι Βαυαροί έριξαν ταχύτητα στο β΄μέρος, αλλά ακόμα κι έτσι βρήκαν ακόμα ένα γκολ.

Στο 62΄ο Κέιν πήρε τη μπάλα στην περιοχή και με δυνατό σουτ στην κλειστή γωνία διαμόρφωσε το τελικό 5-0 των Βαυαρών με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση. Στις καθυστερήσεις ο Ολίσε θα μπορούσε με τη σειρά του να προστεθεί στον πίνακα των σκόρερς, αλλά σημάδεψε το δοκάρι και δεν κατάφερε να εκτοξεύσει το σκορ στο 6-0.

Μπάγερν Μονάχου (Βίνσεντ Κομπανί): Νόιερ, Λάιμερ, Ουπαμεκανό (46΄Γκερέιρο, 64΄Μπίσοφ), Τα, Στάνισιτς, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε, Λουίς Ντίας (76΄Μποΐ), Γκνάμπρι (46΄Τζάκσον), Κέιν (64΄Καρλ)