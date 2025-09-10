Έρικσεν: Υπογράφει ως ελεύθερος στη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη
Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται πως βρήκε ο Κρίστιαν Έρικσεν. Μήνες μετά την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Δανός μεσοεπιθετικός φαίνεται πως αποφάσισε να συνεχίσει την πορεία του στη Bundesliga για λογαριασμό της Βόλφσμπουργκ.
Όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία κι έχουν προγραμματιστεί ιατρικές εξετάσεις στη Γερμανία για να επικυρωθεί το deal.
Ο Δανός άλλωστε δέχθηκε την πρόταση που κατέθεσαν οι Λύκοι κι ετοιμάζεται να γίνει συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά στα γήπεδα της Bundesliga.
Στο παρελθόν ο Έρικσεν έχει αγωνιστεί στην Eredivisie με τη φανέλα του Άγιαξ, στη Serie A με εκείνη της Ίντερ, καθώς φυσικά και στην Premier League για Τότεναμ, Μπρέντφορντ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
🚨🟢⚪️ Christian Eriksen to Wolfsburg, here we go! Deal in place and medical in Germany for former Man United player.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2025
Eriksen has accepted the proposal as deal can be considered done, as @F_Abolhosseini reported.
New chapter for the Danish star. 🐺 pic.twitter.com/oPnHMkYO8n
