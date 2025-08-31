Μπάγερ Λεβερκούζεν: Υπό πίεση ο Τεν Χαγκ, σκέψεις απόλυσης από τη διοίκηση
Σε... τεντωμένο σκοινί βρίσκεται η θέση του Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν, όπως αναφέρουν πολλαπλά δημοσιεύματα από τη Γερμανία. Οι «Ασπιρίνες», τις οποίες ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League έχουν κάνει κάκιστο ξεκίνημα στη φετινή Bundesliga.
Μετά την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από τη Χόφενχαϊμ (1-2), η Λεβερκούζεν δεν κατόρθωσε να επικρατήσει ούτε στην έδρα της Βέρντερ Βρέμης, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 1-3, και η αντίπαλός της έμεινε με 10 παίκτες, με το τελικό 3-3 να δημιουργεί ακόμη πιο «βαρύ» κλίμα στο εσωτερικό του συλλόγου.
Μάλιστα, όπως τονίζουν τα ρεπορτάζ, μετά το φινάλε των μεταγραφών, η διοίκηση του γερμανικού κλαμπ θα... βάλει τα πράγματα κάτω, έτσι ώστε να αποφασίσει αν θα συνεχίσει ή όχι με τον Ολλανδό στο τιμόνι. Θυμίζουμε ότι ο 55χρονος ανέλαβε τη Λεβερκούζεν μόλις τον περασμένο Ιούλιο, και έχει καθίσει στον πάγκο της σε τρία επίσημα παιχνίδια.
🚨 Erik Ten Hag’s future at Bayer Leverkusen is in danger. The coach is being massively criticised internally and they will decide his future when the transfer window is closed.
(Source: @kicker) pic.twitter.com/5REXUUnbKJ— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 31, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.