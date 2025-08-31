Η θέση του τεχνικού της αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Champions League βρίσκεται εν αμφιβόλω, μετά το πρόσφατο... χαρακίρι και το 3-3 με τη Βέρντερ Βρέμης το βράδυ του Σαββάτου (30/8).

Σε... τεντωμένο σκοινί βρίσκεται η θέση του Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν, όπως αναφέρουν πολλαπλά δημοσιεύματα από τη Γερμανία. Οι «Ασπιρίνες», τις οποίες ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League έχουν κάνει κάκιστο ξεκίνημα στη φετινή Bundesliga.

Μετά την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από τη Χόφενχαϊμ (1-2), η Λεβερκούζεν δεν κατόρθωσε να επικρατήσει ούτε στην έδρα της Βέρντερ Βρέμης, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 1-3, και η αντίπαλός της έμεινε με 10 παίκτες, με το τελικό 3-3 να δημιουργεί ακόμη πιο «βαρύ» κλίμα στο εσωτερικό του συλλόγου.

Μάλιστα, όπως τονίζουν τα ρεπορτάζ, μετά το φινάλε των μεταγραφών, η διοίκηση του γερμανικού κλαμπ θα... βάλει τα πράγματα κάτω, έτσι ώστε να αποφασίσει αν θα συνεχίσει ή όχι με τον Ολλανδό στο τιμόνι. Θυμίζουμε ότι ο 55χρονος ανέλαβε τη Λεβερκούζεν μόλις τον περασμένο Ιούλιο, και έχει καθίσει στον πάγκο της σε τρία επίσημα παιχνίδια.