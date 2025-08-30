Απίστευτη γκέλα για τη Λεβερκούζεν, η οποία με υπέρ της σκορ 3-1 και με αριθμητικό πλεονέκτημα επέτρεψε στη Βέρντερ να της κλέψει τον βαθμό στο 90¨+4΄για το τελικό 3-3. Νίκες για Λειψία και Άιντραχτ.

Με τον χειρότερο τρόπο έχει ξεκινήσει η εποχή Τεν Χαγκ στη Λεβερκούζεν! Ενώ όλα έδειχναν πως στη Βρέμη οι Ασπιρίνες θα πανηγύριζαν το πρώτο τους τρίποντο στη Bundesliga, στο φινάλε κατάφεραν να πετάξουν δυο βαθμούς παρά τις υπέρ τους παραμέτρους. Αν και προηγούνταν με 3-1 και με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 63΄η Λεβερκούζεν είδε τη Βέρντερ να επιστρέφει κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες και να της κάνει... χαρακίρι για το τελικό 3-3 στο 90΄+4΄.

Ο αγώνας πάντως ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους φιλοξενούμενους που προηγήθηκαν με 2-0 στο 35΄χάρη στα γκολ των Σοκ (5΄) και Τίλμαν (35΄). Η Βέρντερ επέστρεψε ξανά στο ματς στο 44΄με εύστοχο πέναλτι του Σμιντ για να μειώσει σε 2-1, όμως η Λεβερκούζεν εξακολουθούσε να παραμένει στην pole position.

Η αποβολή του Σταρκ στο 63΄και το εύστοχο πέναλτι του Σικ που ακολούθησε δευτερόλεπτα αργότερα ανέβασαν ξανά τη διαφορά στα δυο γκολ υπέρ της Λεβερκούζεν, η οποία παράλληλα είχε αποκτήσει αριθμητικό πλεονέκτημα. Ακόμα κι έτσι πάντως η Βέρντερ δεν παράτησε το ματς και μείωσε στο 76΄και πάλι με σκόρερ τον Σμιντ, ο οποίος πρόλαβε την έξοδο του Φλέκεν έξω από την περιοχή του και πλάσαρε σε κενό τέρμα για να μειώσει σε 3-2. Η τελική.... κατραπακιά ήρθε στο 90΄+5΄με προβολή του Κουλιμπαλί μετά από φάσης διαρκείας σε τρελό φινάλε που βύθισε τους παίκτες του Τεν Χαγκ στην απογοήτευση.

Αντίδραση και... σεφτές για τη Λειψία

Συνήλθε κι έκανε... σεφτέ η Λειψία. Οι Ταύροι έβγαλαν αντίδραση μετά την ξεγυρισμένη εξάρα από την Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα της Bundesliga και πήραν την πρώτη τους νίκη στη σεζόν, επικρατώντας 2-0 της Χάιντενχαϊμ. Άνετο τρίποντο στην έδρα τους για να αρχίσουν τη... συλλογή βαθμών στο κυνήγι για το καλύτερο δυνατό στο γερμανικό πρωτάθλημα Η ομάδα του Μάρκο Ρόζε είχε το πάνω χέρι εξ αρχής, αλλά το ματς το καθάρισε στο δεύτερο μέρος. Στο 48' ο Μπαουμγκάρτνερ με φοβερό τελείωμα από δύσκολη γωνία άνοιξε το σκορ και στο 78' ο Ρομούλο Καρντόσο... ζωγράφισε. Με φοβερό τακουνάκι ο Βραζιλιάνος βρήκε δίχτυα και άνοιξε λογαριασμό στη νέα του ομάδα για να κλειδώσει το τρίποντο.

Άνετο «διπλό» για την Αϊντραχτ

Η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης έκανε το 2/2 στο ξεκίνημα της σεζόν, επικρατώντας με 3-1 στην έδρα της Χόφενχαϊμ. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 17ο λεπτό με τον Ντόαν, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δέκα λεπτά αργότερα, ο Ιάπωνας επιθετικός ξαναχτύπησε, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αϊντραχτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Χόφενχαϊμ. Στο 51ο λεπτό, ο Όκσουν έβαλε το κερασάκι στην τούρτα και έκανε το 3-0 «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα του. Η Χόφενχαϊμ κατάφερε να μειώσει λίγο πριν το φινάλε, στο 90+1 με τον Πρόμελ, ο οποίος μείωσε σε 3-1, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Έτσι, η Χόφενχαϊμ υπέστη την πρώτη ήττα της σεζόν, έπειτα από τη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στη Λεβερκούζεν (2-1).

Επέβαλε την ισχύ της η Στουτγκάρδη

Το πρώτο της φετινό τρίποντο μπόρεσε να πάρει και η Στουτγκάρδη. Μετά την ήττα από την Ουνιόν Βερολίνου στην πρεμιέρα, οι Σουηβοί «λύγισαν» την Γκλάντμπαχ με 1-0 εντός έδρας και την άφησαν στον έναν βαθμό. Χρειάστηκε βέβαια να παλέψουν με νύχια και με δόντια για τη νίκη. Αφού κράτησε δύσκολα το μηδέν στην άμυνα, η Στουτγκάρδη βρήκε τη λύση λίγο πριν το φινάλε. Στο 79' ο Τσέμα Αντρές πέτυχε με ωραία κεφαλιά το πρώτο του γκολ με την ομάδα και της χάρισε τη σημαντική.