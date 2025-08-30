Η Μπάγερν έκανε τα εύκολα - δύσκολα απέναντι στην Άουγκσμπουργκ, είδε την ψαλίδα του 0-3 να μειώνεται στο γκολ, αλλά στο τέλος διέφυγε με το διπλό (2-3). Αποχώρησε τραυματίας ο Γιαννούλης.

Έπαιξε σοβαρή μπάλα για 50 λεπτά, μετά.... κατέβασε τις μηχανές, το έκανε θρίλερ, αλλά στο τέλος δεν το πλήρωσε. Η έξοδος της Μπάγερν στην έδρα της Άουγκσμπουργκ μετατράπηκε από τον διαφαινόμενο περίπατο του 0-3 σε νίκη με... μπόλικο καρδιοχτύπι (2-3) απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη που αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση στο β΄μέρος με πρόβλημα στον μηρό.

Η Μπάγερν πάντως θα μπορούσε να είχε ανοίξει το σκορ στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα, αν ο Λουίς Ντίας δεν είχε θέσει υποψηφιότητα για το... blooper της σεζόν. Μόνος του σε κενό τέρμα, ο Κολομβιανός κατάφερε να αστοχήσει, αλλά το προβάδισμα των φιλοξενούμενων δεν καθυστέρησε για πολύ. Στο 29΄ο Κέιν έβγαλε τη σέντρα για τον Γκνάμπρι, με τον Γερμανό να βρίσκει δίχτυα για το 0-1. Λίγο πριν από το ημίχρονο ήταν η σειρά του Λουίς Ντίας να σκοράρει, με τον Κολομβιανό να παίρνει το αίμα του πίσω για την απίστευτη χαμένη ευκαιρία του πρώτου λεπτού και να γράφει το 0-2 με όμορφο τελείωμα.

Τρίτος στη λίστα των παικτών του Κομπανί ήταν ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος με όμορφη ατομική ενέργεια και ωραίο σουτ έκανε το 0-3 στο 48΄. Το γρήγορο γκολ στο β΄μέρος έπεισε τους Βαυαρούς πως το παιχνίδι είχε τελειώσει, αλλά η Άουγκσμπουργκ είχε διαφορετική γνώμη. Στο 53΄ο Γιάκιτς με τρομερό βολέ στη γωνία του Νόιερ μείωσε σε 3-1, ενώ στο 76΄ο Κομούρ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην άμυνα της Μπάγερν και με συρτό σουτ σημάδεψε γωνία για το 3-2.

Στα λεπτά που απέμειναν η Μπάγερν είχε τις καλύτερες ευκαιρίες για να τελειώσει το ματς προεξέχουσας του χαμένου τετ-α-τετ του Λουίς Ντίας στις καθυστερήσεις, με την Άουγκσμπουργκ στο ενδιάμεσο να... ανεβάζει την αδρεναλίνη με επικίνδυνες μπαλιές που δεν αποδείχθηκαν ωστόσο ποτέ «θανατηφόρες» για τη Μπάγερν. Στο φινάλε το αποτέλεσμα έγραψε... +3 για τους φιλοξενούμενους που έκαναν το 2/2 στη φετινή Bundesliga, αν και με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση με τον περίπατο της πρεμιέρας και το επιβλητικό 6-0 απέναντι στη Λειψία.

Μπάγερν Μονάχου (Βίνσεντ Κομπανί): Νόιερ, Στάνισιτς, Τα, Ουπαμεκανό, Λάιμερ (71΄Μπί), Κίμιχ, Γκορέτσκα (70΄Πάβλοβιτς), Ολίσε, Γκνάμπρι (86΄Γκερέιρο), Λουίς Ντίας, Κέιν

