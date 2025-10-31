Το γκολ του Γκιρασί ήταν αρκετό για την Ντόρτμουντ, ώστε να «δραπετεύσει» από την έδρα της Άουγκσμπουργκ (0-1) και να ανέβει στη δεύτερη θέση της Bundesliga, αφήνοντας στα... χαμηλά την ομάδα του Δημήτρη Γιαννούλη.

Στο... κατόπι της Μπάγερν Μονάχου η Ντόρτμουντ, η οποία πέρασε από την έδρα της Άουγκσμπουργκ με 0-1 χάρη στο τέρμα του Γκιρασί και μείωσε την απόστασή της από τους Βαυαρούς στους τέσσερις βαθμούς.

Σε ματς κατά γενική ομολογία «άνοστο», με ελάχιστες προσπάθειες μπροστά από τις δύο εστίες, η Ντόρτμουντ κατάφερε να προηγηθεί από... λάθος των παικτών της Άουγκσμπουργκ. Ο Γκιρασί ήταν στο σωστό σημείο για να το εκμεταλλευτεί και να στείλει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα στο 37ο λεπτό. Ένα παιχνίδι που θα ξεχαστεί γρήγορα, καθώς έληξε με μόλις δυο σουτ στον στόχο! Ο Δημήτρης Γιανούλης ξεκίνησε βασικός, αλλά αντικαταστάθηκε στο 76ο λεπτό. Μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού έχει η Άουγκσμπουργκ.