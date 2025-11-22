Ανελέητη η Μπάγερν, συνέθλιψε με 6-2 την Φράιμπουργκ και αύξησε τη διαφορά της στην κορυφή της Bundesliga. Ψυχρολουσία για την Ντόρτμουντ στο φινάλε, «διπλό» η Λεβερκούζεν.

Μπάγερν Μονάχου - Φράιμπουργκ 6-2

Η ισοπαλία με την Ουνιόν την περασμένη αγωνιστική ήταν απλώς μία παρένθεση για την Μπάγερν Μονάχου που επανήλθε στις νίκες με ανατροπή... πρωταθλήτριας! Εάν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με δύο τέρματα από την Φράιμπουργκ, μέσα στο Μόναχο, γύρισαν σχετικά εύκολα το ματς και τελικά... σταμάτησαν στο 6-2. Σουζούκι (12') και Μανμζάμπι (17') την τιμώρησαν από το κόρνερ, ωστόσο η συνέχεια ανήκε στους Βαυαρούς.

Ο Καρλ μείωσε στο 22' δίνοντας το σύνθημα και ο Ολίσε ισοφάρισε στο φινάλε του ημιχρόνου. Η ανατροπή για την ομάδα του Κομπανί ήρθε από τα πόδια του Ουπαμεκανό στο 55', προτού ο Κέιν βάλει και αυτός το «λιθαράκι» του με δυνατό σουτ στο 60'. Το τελικό 6-2 διαμορφώθηκε από τους Τζάκσον (78') και Ολίσε (85') με... ζωγραφιά. Πρώτη μόνη στην βαθμολογία η Μπάγερν που έφτασε τους 31 βαθμούς και ετοιμάζεται πλέον για το ματς με την Άρσεναλ στο Champions League (26/11, 22:00).

Ντόρτμουντ - Στουτγκάρδη 3-3

Η Ντόρτμουντ έκανε ό,τι μπορούσε για να μην... πάρει τη νίκη απέναντι στην Στουτγκάρδη! Οι Βεστφαλοί παραχώρησαν ισοπαλία με 3-3 παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν με δύο τέρματα κι ότι πήραν προβάδισμα ένα λεπτό πριν το 90' και έμειναν στο -9 από την Μπάγερν. Ο Τσαν (34') με πέναλτι άνοιξε το σκορ και ο Μπάιερ πριν το φινάλε του ημιχρόνου έκανε το 2-0. Ακολούθησε το... show του Ουντάβ από πλευράς Στουτγκάρδης. Αρχικά μείωσε στο 47' και στο 71' έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Το υπέροχο τέρμα του Αντεγιέμι στο 89' έδειχνε πως θα έδινε τη νίκη στην Ντόρτμουντ, ωστόσο ο Γερμανός σημείωσε το 3-3 στο 90+1'.

Βόλφσμπουργκ - Λεβερκούζεν 1-3

Συνέχεια στις νίκες έδωσε η Λεβερκούζεν που ακολουθεί από απόσταση την Μπάγερν. Οι Ασπιρίνες πέρασαν από την έδρα της Βόλφσμπουργκ (1-3) «καθαρίζοντας» το ματς από το πρώτο μέρος, στο οποίο η άμυνα των Λύκων επέφερε, απουσία του Κωσνταντίνου Κουλιεράκη που πέρασε στο ματς στο ημίχρονο. Μόλις στο 9' ο Χόφμαν άνοιξε το σκορ, προτού η Λερερκούζεν «χτυπήσει» ξανά με τους Ταπσόμπα (25') και Τίλμαν (33'). Η Βόλφσμπουργκ προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος, πίεζε από νωρίς και τελικά βρήκε το γκολ με τον Βαβρό (58'), χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα. Στο -8 από τους Βαυαρούς η ομάδα του Χιούμλαντ.

Άουγκσμπουργκ - Αμβούργο 1-0

Χάρη στην ασίστ του Δημήτρη Γιαννούλη, η Άουγκσπουργκ «λύγισε» το Αμβούργο με 1-0 και πήρε μία πολύτιμη νίκη στην προσπάθειά της να αυξήσει τη διαφορά της από την επικίνδυνη ζώνη. Το μοναδικό γκολ ήρθε στο 76' όταν ο Έλληνας μπακ έκανε στη σέντρα από τα αριστερά και ο Καντέ με σουτ στην κίνηση άνοιξε το σκορ. Λίγο αργότερα, οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα από την αποβολή του Σλότερμπεκ, άντεξαν όμως παίρνοντας τους τρεις βαθμούς.

Χάιντενχαϊμ - Γκλάντμπαχ 0-3

Άνετο το πέρασμα της Γκλάντμπαχ από την έδρα της ουραγού Χάιντενχαϊμ με 0-3. Ο Ντικς στο 45+1' έβαλε μπροστά την Γκλάντμπαχ από την άσπρη βούλα, ο Ταμπάκοβιτς στο 55' διπλασίασε τα τέρματά της και ο Μαχίνο (76') «σφράγισε» την 3η διαδοχική νίκη της Γκλάντμπαχ.