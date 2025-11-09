Η Στουτγκάρδη βγήκε νικήτρια στη... ματσάρα με την Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη (3-2) και ανέβηκε στην 4η θέση της Bundesliga, ενώ η Άιντραχτ «λύγισε» με 1-0 την Μάιντς και βλέπει Ευρώπη.

Σε ένα απολαυστικό ματς με πέντε γκολ, εκ των οποίων τα τέσσερα σε ένα ημίωρο, η Στουτγκάρδη νίκησε 3-2 την Άουγκσμπουργκ του βασικού Δημήτρη Γιαννούλη και ανέβηκε στην 4η θέση της Bundesliga με 21 βαθμούς. Η Άουγκσμπουργκ πήρε κεφάλι στο σκορ στο 8ο λεπτό με τον Ρίντερ, προτού το πέναλτι του Μίτελσταντ (18') φέρει το ματς στα ίσα. Στο 26' ο Μασενγκό έβαλε ξανά μπροστά τους φιλοξενούμενους, αλλά η Στουτγκάρδη είχε ξανά απάντηση με την κεφαλιά του Ουντάβ. Ο οποίος τελικά ήταν αυτός που «λύτρωσε» την ομάδα του με ένα υπέροχο πλασέ λίγο πριν το φινάλε του ματς, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 που άφησε την Άουγκσμπουργκ στο... χείλος της ζώνης του υποβιβασμού.

«Λύτρωση» στο 81' για την Άιντραχτ

Μετά έπειτα από δύο συνεχόμενες ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και Champions League, η Άιντραχτ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα κάμπτοντας την αντίσταση της Μάιντς (1-0). Το μοναδικό του που έκρινε και το ματς σημείωσε στο 81ο λεπτό ο Ντόαν, με τους Αετούς της Φρανκφούρτης να φτάνουν τους 17 βαθμούς και μια «ανάσα» από τις ευρωπαϊκές θέσεις, ενώ η Μάιντς έμεινε στην προτελευταία θέση του πίνακα.

«Βουλιάζει» η Ζανκτ Πάουλι

Την έβδομη συνεχόμενη ήττα της γνώρισε η Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα, η οποία παραμένει εντός της ζώνης του υποβιβασμού. Αυτή τη φορά έπεσε «θύμα» της Φράιμπουργκ που επικράτησε 2-1. Σουζούκι (40') και Έγκεσταϊν (50') σκόραραν για την Φράιμπουργκ, ενώ ο Όπι μείωσε στο 69' για την Ζανκτ Πάουλι που αναθάρρησε, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα.