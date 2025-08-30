Μπάγερν Μονάχου, μεταγραφές: Έκλεισε δανεικό τον Τζάκσον από την Τσέλσι
Στο Μόναχο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκολας Τζάκσον, καθώς Μπάγερν και Τσέλσι έδωσαν τα χέρια για χάρη του Σενεγαλέζου στράικερ, όπως μετέδωσε το πρωί του Σαββάτου (30/8) ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ.
Ο 24χρονος βρισκόταν εδώ και καιρό εκτός πλάνων του Έντσο Μαρέσκα, με τους «μπλε» να περιμένουν την καλύτερη δυνατή προσφορά και... ομάδα για τον ποδοσφαιριστή, που εν τέλει καταλήγει στους πρωταθλητές Γερμανίας. Όπως αναφέρεται, το deal αφορά δανεισμό, με την Μπάγερν να πληρώνει περί τα 15 εκατ. ευρώ, αλλά και ολόκληρο το συμβόλαιο του Σενεγαλέζου, διατηρώντας και οψιόν αγοράς.
Μάλιστα, ο Γερμανός ρεπόρτερ γράφει πως ο Τζάκσον θα βρεθεί σήμερα στο Μόναχο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal. Με τη φανέλα των Λονδρέζων, στους οποίους ανήκει από το 2022, ο υψηλόσωμος επιθετικός μετράει 30 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας τον περασμένο Μάϊο το Conference League.
🚨💥 EXCLUSIVE | Nicolas Jackson to FC Bayern – DONE DEAL ✔️
Full agreement with Chelsea following the prior verbal agreement with the 24 y/o striker. Loan with an option to buy. Loan fee €15m. One payment. Full salary covered.
Max Eberl was pushing for him. Deal brokered by… pic.twitter.com/KPWbjeIgM1— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 30, 2025
