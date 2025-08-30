Λίγο πριν το φινάλε των μεταγραφών, οι δυο σύλλογοι ήρθαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του Σενεγαλέζου στράικερ, με τους Βαυαρούς να πληρώνουν 15 εκατ. ευρώ και να διατηρούν οψιόν αγοράς.

Στο Μόναχο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκολας Τζάκσον, καθώς Μπάγερν και Τσέλσι έδωσαν τα χέρια για χάρη του Σενεγαλέζου στράικερ, όπως μετέδωσε το πρωί του Σαββάτου (30/8) ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ.

Ο 24χρονος βρισκόταν εδώ και καιρό εκτός πλάνων του Έντσο Μαρέσκα, με τους «μπλε» να περιμένουν την καλύτερη δυνατή προσφορά και... ομάδα για τον ποδοσφαιριστή, που εν τέλει καταλήγει στους πρωταθλητές Γερμανίας. Όπως αναφέρεται, το deal αφορά δανεισμό, με την Μπάγερν να πληρώνει περί τα 15 εκατ. ευρώ, αλλά και ολόκληρο το συμβόλαιο του Σενεγαλέζου, διατηρώντας και οψιόν αγοράς.

Μάλιστα, ο Γερμανός ρεπόρτερ γράφει πως ο Τζάκσον θα βρεθεί σήμερα στο Μόναχο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal. Με τη φανέλα των Λονδρέζων, στους οποίους ανήκει από το 2022, ο υψηλόσωμος επιθετικός μετράει 30 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας τον περασμένο Μάϊο το Conference League.