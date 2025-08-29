Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για την Ζανκτ Πάουλι στο ντέρμπι της πόλης απέναντι στο Αμβούργο, με την ομάδα του Μανώλη Σάλιακα να επικρατεί 2-0 παίρνοντας τους πρώτους της τρεις βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, Αμβούργο και Ζανκτ Πάουλι βρέθηκαν ξανά αντίπαλοι στα «σαλόνια» της Bundesliga. Το ντέρμπι της πόλης βρήκε στο τέλος της ημέρας νικήτρια την Ζανκτ Πάουλι που επικράτησε εκτός έδρας 2-0 φτάνοντας στην πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, υποχρεώνοντας παράλληλα το Αμβούργο στην πρώτη του ήττα.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν κεφάλι στο σκορ στο 19ο λεπτό με τον Τζιγκάλα, βλέποντας την εστία τους να μην απειλείται ιδιαίτερα από το Αμβούργο. Στο δεύτερο μέρος, δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του Μανώλη Σάλιακα στο ματς (59'), η Ζανκτ Πάουλι διπλασίασε τα τέρματά της με τον Χουντότζι. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες στο 77' και δεν κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση γνωρίζοντας την πρώτη ήττα μετά την επιστροφή τους στην μεγάλη κατηγορία.