Bundesliga: Πάτησε εξάδα η Χόφενχαϊμ, στο... κατόπι της η Κολωνία
Κράτησε το πόδι της πατημένο στο γκάζι και συνέχισε τις υψηλές πτήσεις στην Bundesliga η Χόφενχαϊμ. Η τρίτη της σερί νίκη πρωτάθλημα ήρθε στην έδρα της Βόλφσμπουργκ του - βασικού και πολύ καλού Κωνσταντίνου Κουλιεράκη - με στιλ... απόδρασης. Με το πολύ σημαντικό «διπλό», η ομάδα του Ίλτσερ πάτησε ξανά στην 6η θέση του πρωταθλήματος και δείχνει αποφασισμένη να διεκδικήσει την Ευρώπη.
Με δύο γκολ του Μπέργκερ και ακόμα ένα του Πρόμελ, η Χόφενχαϊμ μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα τρεις διαφορετικές φορές στο παιχνίδι. Αυτό αποδείχθηκε αρκετό για τη νίκη, αφού, παρ'ότι μείωσε δις με τον Αμόουρα, η Βόλφσμπουργκ στο τέλος ξέμεινε από απαντήσεις και συμβιβάστηκε με την ήττα.
Η νίκη της Χόφενχαϊμ ήταν αυτό ακριβώς που δεν επιθυμούσε η Κολωνία, που εξαιτίας της έπεσε από την εξάδα. Παραμένει βέβαια σε απόσταση αναπνοής, στο -2. Νωρίτερα, οι Τράγοι έκαναν το καθήκον τους, διαλύοντας με 4-1 το Αμβούργο εντός έδρας. Άτσε, Κάιντς, Ελ Μαλά και Καμίνσκι πέτυχαν τα γκολ της σημαντικής νίκης. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το ματς με εννέα παίκτες εξαιτίας των αποβολών των Φεράι (79') και Βιέιρα (83').
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.