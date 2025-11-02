Η Χόφενχαϊμ πήρε σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιέρακη (3-2) κι έδωσε συνέχεια στα ευρωπαϊκά της όνειρα. Ό,τι έκανε και η Κολωνία, που, επίσης διέλυσε το Αμβούργο με τεσσάρα (4-1).

Κράτησε το πόδι της πατημένο στο γκάζι και συνέχισε τις υψηλές πτήσεις στην Bundesliga η Χόφενχαϊμ. Η τρίτη της σερί νίκη πρωτάθλημα ήρθε στην έδρα της Βόλφσμπουργκ του - βασικού και πολύ καλού Κωνσταντίνου Κουλιεράκη - με στιλ... απόδρασης. Με το πολύ σημαντικό «διπλό», η ομάδα του Ίλτσερ πάτησε ξανά στην 6η θέση του πρωταθλήματος και δείχνει αποφασισμένη να διεκδικήσει την Ευρώπη.

Με δύο γκολ του Μπέργκερ και ακόμα ένα του Πρόμελ, η Χόφενχαϊμ μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα τρεις διαφορετικές φορές στο παιχνίδι. Αυτό αποδείχθηκε αρκετό για τη νίκη, αφού, παρ'ότι μείωσε δις με τον Αμόουρα, η Βόλφσμπουργκ στο τέλος ξέμεινε από απαντήσεις και συμβιβάστηκε με την ήττα.

Η νίκη της Χόφενχαϊμ ήταν αυτό ακριβώς που δεν επιθυμούσε η Κολωνία, που εξαιτίας της έπεσε από την εξάδα. Παραμένει βέβαια σε απόσταση αναπνοής, στο -2. Νωρίτερα, οι Τράγοι έκαναν το καθήκον τους, διαλύοντας με 4-1 το Αμβούργο εντός έδρας. Άτσε, Κάιντς, Ελ Μαλά και Καμίνσκι πέτυχαν τα γκολ της σημαντικής νίκης. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το ματς με εννέα παίκτες εξαιτίας των αποβολών των Φεράι (79') και Βιέιρα (83').