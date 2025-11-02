Τα θαλάσσωσε παίκτης του Αμβούργου: Μπήκε αλλαγή στο 77', δέχθηκε δύο κίτρινες σε 60 δευτερόλεπτα και αποβλήθηκε!
Μία σπάνια φάση μάς χάρισε η αναμέτρηση του Αμβούργου μέσα στην έδρα της Κολωνίας. Οι Τράγοι επικράτησαν 4-1, αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε λίγο μετά τις αποβολές των Φεράι και Βιέιρα που άφησαν την ομάδα τους με εννέα παίκτες.
Όσον αφορά όμως την περίπτωση του Φεράι, όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο ποδοσφαιριστής του Αμβούργου μπήκε στο ματς στο 77ο λεπτό, όμως φρόντισε να τα κάνει... μαντάρα σε χρόνο dt! Αμέσως μετά την είσοδό του στο γήπεδο με το σκορ στο 2-1 υπέρ της Κολωνίας, γκρέμισε τον αντίπαλό του για να αποτρέψει αντεπίθεση, με τον διαιτητή να του δείχνει κίτρινη κάρτα.
Ούτε ένα λεπτό αργότερα και συγκριμένα 42 δευτερόλεπτα μετά την πρώτη κίτρινη που δέχθηκε, έκανε νέο τάκλιν και ο διαιτητής δεν δίστασε να βγάλει ξανά την κάρτα από το τσεπάκι του, κιτρινίζοντάς τον για δεύτερη φορά βάζοντας... άδοξο τέλος στον ελάχιστο χρόνο που ο Φεράι πρόλαβε να αγωνιστεί!
Ist das bitter! Hamburgs Immanuel Pherai sieht innerhalb von 60 Sekunden zwei Gelbe Karten gegen Köln. 😳 #skysport #hsv pic.twitter.com/v6orSkSP5c— Sky Sport (@SkySportDE) November 2, 2025
