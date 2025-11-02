Δεν πρόλαβε να έρθει σε επαφή με την μπάλα παίκτης του Αμβούργου, αφού 120 δευτερόλεπτα από την είσοδό του στο ματς με την Κολωνία αποβλήθηκε αντικρίζοντας δύο κίτρινες κάρτες.

Μία σπάνια φάση μάς χάρισε η αναμέτρηση του Αμβούργου μέσα στην έδρα της Κολωνίας. Οι Τράγοι επικράτησαν 4-1, αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε λίγο μετά τις αποβολές των Φεράι και Βιέιρα που άφησαν την ομάδα τους με εννέα παίκτες.

Όσον αφορά όμως την περίπτωση του Φεράι, όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο ποδοσφαιριστής του Αμβούργου μπήκε στο ματς στο 77ο λεπτό, όμως φρόντισε να τα κάνει... μαντάρα σε χρόνο dt! Αμέσως μετά την είσοδό του στο γήπεδο με το σκορ στο 2-1 υπέρ της Κολωνίας, γκρέμισε τον αντίπαλό του για να αποτρέψει αντεπίθεση, με τον διαιτητή να του δείχνει κίτρινη κάρτα.

Ούτε ένα λεπτό αργότερα και συγκριμένα 42 δευτερόλεπτα μετά την πρώτη κίτρινη που δέχθηκε, έκανε νέο τάκλιν και ο διαιτητής δεν δίστασε να βγάλει ξανά την κάρτα από το τσεπάκι του, κιτρινίζοντάς τον για δεύτερη φορά βάζοντας... άδοξο τέλος στον ελάχιστο χρόνο που ο Φεράι πρόλαβε να αγωνιστεί!