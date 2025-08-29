Εδώ και 14 χρόνια από την Bundesliga «απουσίαζε» ένα σημαντικό παιχνίδι. Το ντέρμπι του Αμβούργου που κόβει την πόλη στα μισά και διαχωρίζει την φιλοσοφία δύο ομάδων. Η επιστροφή είναι... γεγονός και η «σπίθα» ανάβει για το εκρηκτικό Αμβούργο - Ζανκτ Πάουλι (21:30).

54 χρόνια, 261 ημέρες, 00 ώρες, 36 λεπτά, 02 δευτερόλεπτα. Εκεί σταμάτησε το εμβληματικό ρολόι του «Volksparkstadion», έδρα του ιστορικού Αμβούργου, στις 12 Μαΐου 2018. Τότε που ο χρόνος «πάγωσε» και οι οπαδοί του συλλόγου είδαν να γίνεται πραγματικότητα το αδιανόητο, εκείνο που η ομάδα τους απέφευγε από το 2014 δεξιοτεχνικώς: Τον υποβιβασμό στην δεύτερη κατηγορία.

Το Αμβούργο ήταν η μοναδική ομάδα που παρέμενε στην Bundesliga από την ίδρυσή της, το μακρινό 1963. Και το ρολόι, αγέρωχο μέσα στο γήπεδο, έδειχνε ακριβώς αυτό. Πόσο διάστημα η ομάδα βρισκόταν στην πρώτη κατηγορία.

Πριν τη σεζόν 2017-2018, το Αμβούργο είχε γλιτώσει δύο φορές από την «πτώση» μέσω της διαδικασίας των μπαράζ. Και ακόμη μία στο... τσακ, τερματίζοντας μόλις για έναν βαθμό πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Η «μαύρη» μέρα για την ιστορία του άλλοτε μεγαθήριου του γερμανικού ποδοσφαίρου ήρθε όμως εκείνον τον Μάιο, πριν από επτά χρόνια. Και το ρολόι σταμάτησε και μερικούς μήνες μετά ξηλώθηκε. Το Αμβούργο έπρεπε να κοιτάξει πλέον μπροστά, το μέλλον του και την μεγάλη επιστροφή στα «σαλόνια».

Και ενώ η μία πλευρά της πόλης ήταν βυθισμένη στην απογοήτευση και την οργή, η άλλη μισή γιόρταζε. Στο γήπεδο της Ζανκτ Πάουλι, το «Millerntor», σε μπαρ και σε πλατείες στήθηκαν πάρτι, αναρτήθηκαν χλευαστικά πανό, ακούγονταν συνθήματα κατά του Αμβούργου και υπέρ της Ζανκτ Πάουλι. Δύο ομάδες μπολιασμένες με έχθρα, δύο κόσμοι διαφορετικοί και η πόλη του Αμβούργου κομμένη και παραταγμένη σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Για λόγους όχι μόνο ποδοσφαιρικούς.

Οι... πετυχημένοι και το αουτσάιντερ

Όταν το Αμβούργο, ο «Δεινόσαυρος» του γερμανικού ποδοσφαίρου κυριαρχούσε στα γήπεδα της χώρας αλλά και της Ευρώπης, η Ζανκτ Πάουλι παρέμενε ένας σύλλογος με πολύ μικρότερη απήχηση και προσέλευση κόσμου συγκριτικά με αυτόν που έμελλε να γίνει ο άσπονδος εχθρός της. Με αποκορύφωμα τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Μία περίοδος στην οποία μεσουρανούσε. Κατέκτησε τρία πρωταθλήματα μέσα σε εκείνα τα χρόνια (φτάνοντας συνολικά τα έξι), το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1977 και φυσικά το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1983, την πιο «χρυσή» επιτυχία στην ιστορία του συλλόγου. Στον αντίποδα, την ίδια περίοδο η Ζανκτ Πάουλι ήταν στο περιθώριο και ταλαντευόταν μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας.

Ήταν την δεκαετία του 1980 όταν τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν και το κλίμα να διαφοροποιείται. Μέχρι τότε, η κόντρα δεν ήταν έκδηλη, σχεδόν δεν υπήρχε. Όπως όμως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και στη Γερμανία, οι εξέδρες στα γήπεδα άρχισαν να μετατρέπονται σε ένα μέρος όχι και τόσο ευχάριστο. Οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί εμφανίστηκαν απότομα και ο χουλιγκανισμός επισκίαζε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Από τον... κανόνα δεν εξαιρέθηκαν οι οπαδοί τους Αμβούργου, με τη φήμη ενός «κλαμπ ακροδεξιών» να ακολουθεί την ομάδα.

Από την άλλη πλευρά, υπήρχε η Ζανκτ Πάουλι. Μία ομάδα που συγκέντρωνε στους κόλπους της κόσμο... atlernative, εναλλακτικό. Η ταυτότητά της άρχισε να διαμορφώνεται (και) έξω από τις τέσσερις αγωνιστικές γραμμές. Η γραμμή της ομάδας είχε ως βάση της την ενότητα, το εξάλειψη του μίσους, την απαλοιφή των διακρίσεων, την αντίσταση στον φασισμό, τον ρατσισμό και την ομοφοβία. Πραγματοποιήθηκαν ενεργές παρεμβάσεις ενάντια στον σεξισμό και στον ρατσισμό και η Ζανκτ Πάουλι έγινε ο πρώτος σύλλογος που ενσωμάτωσε τέτοιου είδους απαγορεύσεις για τις παραπάνω συμπεριφορές στο πλαίσιο του κανονισμού του γηπέδου!

Έτσι, λοιπόν, από τη μία οι επιτυχημένοι, από την άλλη οι... περιθωριακοί. Τα τελευταία χρόνια, μετά τον υποβιβασμό του Αμβούργου, οι δυο τους έδιναν τις μάχες τους στην 2. Bundesliga. Ήταν τη σεζόν 2023/2024 όταν η Ζανκτ Πάουλι πανηγύριζε ξανά την επάνοδό της, παραπάνω από δέκα χρόνια μετά την τελευταία τους παρουσία στην Bundesliga. Λίγους μήνες πριν, ήταν η σειρά του Αμβούργου να βρεθεί ξανά εκεί που ανήκει.

Και τώρα οι δυο τους ξανά. Διψασμένες, πωρωμένες. Όπως και οι οπαδοί τους που έχουν καταστήσει το ματς αυτό υψηλής επικινδυνότητας. Μετά από 14 χρόνια ξανά αντίπαλοι στην Bundesliga.