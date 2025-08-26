Ντόρτμουντ: Ο Κόβατς ανανέωσε με τους Βεστφαλούς έως το 2027
Ο Νίκο Κόβατς δεν έχει συμπληρώσει καν χρόνο στον πάγκο της Ντόρτμουντ, όμως έχει ήδη κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη της διοίκησης. Οι Βεστφαλοί του πρότειναν νέο συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο ο 53χρονος Κροάτης αποδέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη.
Να θυμίσουμε πως ο Κόβατς ανέλαβε τα ηνία της ομάδας στις 30 Ιανουαρίου, φέρνοντας νέο αέρα στα αποδυτήρια και αλλάζοντας πλήρως την εικόνα της Ντόρτμουντ. Παρέλαβε τους κιτρινόμαυρους στη 11η θέση της Bundesliga και κατάφερε, μέσα σε λίγους μήνες, να τους οδηγήσει στην πρώτη τετράδα και στην πρόκριση στη League Phase του φετινού Champions League.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το νέα του συμβόλαιο ο Κροάτης τεχνικός τόνισε μεταξύ άλλων : «Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο μαζί στους έξι τελευταίους μήνες για να επαναφέρουμε την Ντόρτμουντ στο δρόμο των επιτυχιών. Αισθανόμαστε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό με τον σύλλογο και τους οπαδούς. Ο στόχος μας είναι να παίξουμε ρόλο ώστε η Ντόρτμουντ να επιστρέψει μέσω της σκληρής δουλειάς εκεί που συνήθιζε να βρίσκεται»
Commitment confirmed.— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 26, 2025
Borussia Dortmund head coach Niko Kovač has committed his future to the club by extending his contract until June 30, 2027. pic.twitter.com/OjPGVnROcw
