Απαγορευτικό στους γονείς του Τζομπ Μπέλινγκχαμ μετά την «επίθεση» στον αθλητικό διευθυντή της Ντόρτμουντ

Η Ντόρτμουντ απαγόρευσε την είσοδο στα αποδυτήρια στους γονείς του Τζόμπ Μπέλινγκχαμ μετά τον καυγά του πατέρα του με τον αθλητικό διευθυντή των Βεστφαλών μετά τη λήξη του αγώνα.

Η Ντόρτμουντ δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη απέναντι στη Ζανκτ Πάουλι, καθώς, παρόλο που προηγήθηκε με 1-3 στο 85’, το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 3-3.

Η ένταση μετά το τέλος του αγώνα αυξήθηκε από τους γονείς του Μπέλινγκχαμ, τον Μαρκ και τη Ντένις, οι οποίοι έφυγαν δυσαρεστημένοι μετά την αλλαγή του γιου τους στο ημίχρονο. Στη συνέχεια, μετά το φινάλε του αγώνα κατέβηκαν στα αποδυτήρια για να αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο τη διοίκηση των Βεστφαλών.

Σύμφωνα με το Sky Sports Germany, ο Μαρκ, που λειτουργεί και ως σύμβουλος του γιου του, είχε μια συναισθηματική συζήτηση με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Σεμπάστιαν Κελ, που εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του τόσο για την αλλαγή όσο και για τη συνολική απόδοση της ομάδας.

Μετά την αντίδραση των γονιών του Άγγλου μέσου, η Μπορούσια Ντόρτμουντ αποφάσισε να λάβει αυστηρά μέτρα στα αποδυτήριά της, απαγορεύοντας την παρουσία μελών οικογενειών στην περιοχή, έπειτα από το περιστατικό του Σαββάτου (23/8) με πρωταγωνιστή τον πατέρα του Τζόμπ Μπέλινγκχαμ.

Βάσει των ρεπορτάζ, o γενικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτέλεσε πρόβλημα, αλλά επιβεβαίωσε πως στο μέλλον δεν θα υπάρξουν ξανά τέτοιες καταστάσεις, καθώς πλέον απαγορεύεται η παρουσία μελών οικογενειών στον συγκεκριμένο χώρο και πως το θέμα που προέκυψε έχει λυθεί.