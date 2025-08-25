Τζομπ Μπέλινγκχαμ: Ο πατέρας του «επιτέθηκε» στον αθλητικό διευθυντή της Ντόρτμουντ
Μετά το θεαματικό παιχνίδι ανάμεσα στη Ντόρτμουντ και τη Ζανκτ Πάουλι, που ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 3-3, η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια των Βεστφαλών δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, με πρωταγωνιστή τον πατέρα του Τζομπ Μπέλινγκχαμ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πατέρας του Άγγλου μέσου κατέβηκε μετά τη λήξη του αγώνα στα αποδυτήρια της Ντόρτμουντ και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Σεμπάστιαν Κελ. Μόλις εκείνος τον αντίκρισε εκνευρισμένο, του ζήτησε να αποχωρήσει, τονίζοντας πως δεν έχει θέση στον χώρο και πως δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις αποφάσεις του προπονητή.
Jobe Bellingham's dad confronts Dortmund chief outside dressing room after star is hauled off at half-time
https://t.co/Ikr73UG5zT— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 24, 2025
Δείτε ΕπίσηςΖανκτ Πάουλι - Ντόρτμουντ 3-3: «Χαρακίρι» στο φινάλε και... σεφτές στις γκέλες από ασίστ Σάλιακα
Αφορμή για την έντονη αντίδραση αποτέλεσε η απόφαση του Νίκο Κόβατς να αντικαταστήσει τον Μπέλινγκχαμ στο ημίχρονο, καθώς η απόδοσή του στο πρώτο μέρος δεν ήταν ικανοποιητική και ο πατέρας του Άγγλου, Μαρκ πήγε να ζητήσει τον λόγο για την αλλαγή του.
Ο 19χρονος είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι από τη Σάντερλαντ, αντί 37 εκατ. ευρώ. Μετά το περιστατικό, η θέση του στον σύλλογο θεωρείται δύσκολη, ενώ αναμένεται να έχει συζήτηση με τον αθλητικό διευθυντή ώστε να ξεκαθαριστεί πως τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές και να λυθεί το θέμα.
'Upset' father of Jobe Bellingham 'attempted to CONFRONT Dortmund manager' after he was subbed at HALF TIME during dismal display in Germany - as parents of Jude's brother are told NOT to return to locker room https://t.co/mjN9OFd89j— Daily Mail Sport (@MailSport) August 24, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.