Ο πατέρας του Τζομπ Μπέλινγκχαμ αντέδρασε έντονα στην απόφαση του Νίκο Κόβατς να αντικαταστήσει τον Άγγλο μέσο μετά την λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Μετά το θεαματικό παιχνίδι ανάμεσα στη Ντόρτμουντ και τη Ζανκτ Πάουλι, που ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 3-3, η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια των Βεστφαλών δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, με πρωταγωνιστή τον πατέρα του Τζομπ Μπέλινγκχαμ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πατέρας του Άγγλου μέσου κατέβηκε μετά τη λήξη του αγώνα στα αποδυτήρια της Ντόρτμουντ και ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, Σεμπάστιαν Κελ. Μόλις εκείνος τον αντίκρισε εκνευρισμένο, του ζήτησε να αποχωρήσει, τονίζοντας πως δεν έχει θέση στον χώρο και πως δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις αποφάσεις του προπονητή.

Αφορμή για την έντονη αντίδραση αποτέλεσε η απόφαση του Νίκο Κόβατς να αντικαταστήσει τον Μπέλινγκχαμ στο ημίχρονο, καθώς η απόδοσή του στο πρώτο μέρος δεν ήταν ικανοποιητική και ο πατέρας του Άγγλου, Μαρκ πήγε να ζητήσει τον λόγο για την αλλαγή του.

Ο 19χρονος είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι από τη Σάντερλαντ, αντί 37 εκατ. ευρώ. Μετά το περιστατικό, η θέση του στον σύλλογο θεωρείται δύσκολη, ενώ αναμένεται να έχει συζήτηση με τον αθλητικό διευθυντή ώστε να ξεκαθαριστεί πως τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές και να λυθεί το θέμα.