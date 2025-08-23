Η Ντόρτμουντ βρέθηκε αγκαλιά με τη νίκη στην πρεμιέρα της στην Bundesliga, όμως, όταν έμεινε με δέκα παίκτες, «κατάφερε» να χαραμίσει προβάδισμα δύο γκολ και είδε τη Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα να της αποσπά την ισοπαλία με δραματικό τρόπο (3-3).

Τα... κατάφερε η Ντόρτμουντ! Όλα έδειχναν πως το - γενικά - ήσυχο απόγευμά της θα ολοκληρωθεί με «ποδαρικό» και άνετη νίκη στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι, όμως οι Βεστφαλοί βιάστηκαν να πανηγυρίσουν κι έμειναν με τη χαρά. Η ομάδα του Κόβατς κρατούσε το τρίποντο στα χέρια της, αλλά στο φινάλε έμεινε με δέκα παίκτες, έχασε τη συγκέντρωσή της και μαζί δύο βαθμούς, μιας και οι γηπεδούχοι του Μανώλη Σάλιακα (μπήκε αλλαγή στο 77' και είχε ασίστ) βρήκαν τον τρόπο να αποσπάσουν την ισοπαλία με δύο γρήγορα γκολ μετ το 86'!

Η Ντόρτμουντ που αναμενόμενα είχε το πάνω χέρι άνοιξε το σκορ με τον Γκιρασί που το... έπιασε από εκεί που το άφησε πέρυσι και έκανε το 1-0 στο 34'. Πέντε λεπτά μετά ωστόσο, τον είδε να αστοχεί από την άσπρη βούλα. Στο 50', ο Χουντοτζί ισοφάρισε για τη Ζανκτ Πάουλι, αλλά οι Βεστφαλοί πήραν και πάλι τον έλεγχο στα χέρια τους. Με τα γκολ των Αντόν (67') και Μπραντ (74') πίστεψαν πως κλείδωσαν το «διπλό» αλλά η απευθείας αποβολή του 20χρονου Μανέ στο 85' άλλαξε τα δεδομένα. Ένα λεπτά μετά ο Σινανί μείωσε με το πέναλτι που καταλογίστηκε και στο 89' ο Μανώλης Σάλιακας σέρβιρε στον Σμιθ που εκτέλεσε ιδανικά για το τελικό 3-3.