Ντόρτμουντ: Ρήξη χιαστού ο Τσαν
Η Ντόρτμουντ ηττήθηκε από την Μπάγερν Μονάχου στο Klassiker με 3-2 στο «Signal Iduna Park», αλλά έχασε και τον Εμρέ Τσαν, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι.
Σήμερα Κυριακή (1/3) υποβλήθηκε σε εξετάσεις και επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια, καθώς ο 32χρονος αμυντικός υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Οι Βετσφαλοί ανακοίνωσαν τον σοβαρό τραυματισμό με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας Κελ να δηλώνει: «Ο τραυματισμός του Εμρέ είναι εξαιρετικά οδυνηρός. Όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για όλους εμάς. Είναι ο αρχηγός μας, βάζει πάντα την ομάδα πάνω απ’ όλα και αποτελεί σημαντικό κομμάτι του συλλόγου μας. Θα έχει όλη τη στήριξή μας τους επόμενους μήνες, ώστε να επιστρέψει πλήρως υγιής».
Unfortunate news to end the weekend. Emre Can sustained a cruciate ligament tear in his left knee during the match against Bayern.— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 1, 2026
ℹ️ https://t.co/UTmPtr9Qak pic.twitter.com/3nxUBj2qC2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.