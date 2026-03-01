Άσχημα τα νέα για την Ντόρτμουντ, καθώς χάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Τσαν, που υπέστη ρήξη χιαστού.

Η Ντόρτμουντ ηττήθηκε από την Μπάγερν Μονάχου στο Klassiker με 3-2 στο «Signal Iduna Park», αλλά έχασε και τον Εμρέ Τσαν, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι.

Σήμερα Κυριακή (1/3) υποβλήθηκε σε εξετάσεις και επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια, καθώς ο 32χρονος αμυντικός υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Οι Βετσφαλοί ανακοίνωσαν τον σοβαρό τραυματισμό με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας Κελ να δηλώνει: «Ο τραυματισμός του Εμρέ είναι εξαιρετικά οδυνηρός. Όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για όλους εμάς. Είναι ο αρχηγός μας, βάζει πάντα την ομάδα πάνω απ’ όλα και αποτελεί σημαντικό κομμάτι του συλλόγου μας. Θα έχει όλη τη στήριξή μας τους επόμενους μήνες, ώστε να επιστρέψει πλήρως υγιής».