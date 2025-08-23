Viral διαστάσεις πήρε η flash interview του αρχηγού της Βέρντερ Βρέμης, Μάρκο Φριντλ, ο οποίος ρωτήθηκε αν ευχαριστήθηκε τη νίκη της ομάδας του, η οποία μόλις είχε ηττηθεί με 4-1 από την Άιντραχτ!

Κι όμως, έγινε κι αυτό στη Γερμανία! Μια ρεπόρτερ του «Sky Sports» έκανε τη γκάφα της σεζόν από την πρεμιέρα κιόλας στη Bundesliga, σε ένα στιγμιότυπο που έγινε γρήγορα viral στα social media.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα σε Άιντραχτ και Βέρντερ Βρέμης που έληξε με 4-1 υπέρ των Αετών στη Φρανκφούρτη, ο αρχηγός των φιλοξενούμενων, Μάρκο Φριντλ, στάθηκε μπροστά από τον τηλεοπτικό φακό για να παραχωρήσει δηλώσεις. Μόνο που η πρώτη ερώτηση που δέχθηκε δεν ήταν αυτή που περίμενε...

Η Γερμανίδα ρεπόρτερ άλλωστε, προφανώς μπερδεμένη από το γεγονός πως ο Φριντλ είχε ανταλλάξει φανέλα με αντίπαλο και φορούσε το έμβλημα της Άιντραχτ, τον ρώτησε αν ήταν χαρούμενος για τη νίκη της ομάδας του... που πιθανότατα υπέθεσε πως ήταν οι Αετοί.

Η γκάφα της δημοσιογράφου προφανώς ενόχλησε τον Αυστριακό που απάντησε πως είναι ποδοσφαιριστής της Βέρντερ Βρέμης, η οποία μόλις είχε διασυρθεί στο γήπεδο με το βαρύ 4-1. «Είμαι ποδοσφαιριστής της Βέρντερ, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις» απάντησε αμήχανα, σε ένα σκηνικό που απέκτησε viral διαστάσεις στο διαδίκτυο.

#SKY Interview mit #Werder Kapitän Marco Friedl. Zur eigenen Bewertung… 🙄#SGESVW #Fachkräftemangel pic.twitter.com/eteXV2Zw5s