Bundesliga: Απίστευτη γκάφα από Γερμανίδα ρεπόρτερ, ρώτησε ηττημένο αν ευχαριστήθηκε... τη νίκη της ομάδας του
Κι όμως, έγινε κι αυτό στη Γερμανία! Μια ρεπόρτερ του «Sky Sports» έκανε τη γκάφα της σεζόν από την πρεμιέρα κιόλας στη Bundesliga, σε ένα στιγμιότυπο που έγινε γρήγορα viral στα social media.
Μετά το φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα σε Άιντραχτ και Βέρντερ Βρέμης που έληξε με 4-1 υπέρ των Αετών στη Φρανκφούρτη, ο αρχηγός των φιλοξενούμενων, Μάρκο Φριντλ, στάθηκε μπροστά από τον τηλεοπτικό φακό για να παραχωρήσει δηλώσεις. Μόνο που η πρώτη ερώτηση που δέχθηκε δεν ήταν αυτή που περίμενε...
Η Γερμανίδα ρεπόρτερ άλλωστε, προφανώς μπερδεμένη από το γεγονός πως ο Φριντλ είχε ανταλλάξει φανέλα με αντίπαλο και φορούσε το έμβλημα της Άιντραχτ, τον ρώτησε αν ήταν χαρούμενος για τη νίκη της ομάδας του... που πιθανότατα υπέθεσε πως ήταν οι Αετοί.
Η γκάφα της δημοσιογράφου προφανώς ενόχλησε τον Αυστριακό που απάντησε πως είναι ποδοσφαιριστής της Βέρντερ Βρέμης, η οποία μόλις είχε διασυρθεί στο γήπεδο με το βαρύ 4-1. «Είμαι ποδοσφαιριστής της Βέρντερ, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις» απάντησε αμήχανα, σε ένα σκηνικό που απέκτησε viral διαστάσεις στο διαδίκτυο.
#SKY Interview mit #Werder Kapitän Marco Friedl. Zur eigenen Bewertung… 🙄#SGESVW #Fachkräftemangel pic.twitter.com/eteXV2Zw5s
— Dschalalabad (@dschalalabad) August 23, 2025
Friedl tauscht mit zetterer das Trikot und die sky Reporterin spricht ihn auf den 4:1 Sieg an, das kannst du dir nicht ausdenken… pic.twitter.com/sGLr6QpUVd— Marc | FFM (@Marc__FFM) August 23, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.