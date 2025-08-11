Ο Ματς Χούμελς είπε «αντίο» στην Ντόρτμουντ και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της, σε ένα ξεχωριστό απόγευμα στο οποίο προκάλεσε εντυπώσεις η απουσία του 7χρονου γιου του.

Ο Ματς Χούμελς επέστρεψε στο «Signal Iduna Park» για να δώσει το «παρών» σε φιλικό παιχνίδι της Ντόρτμουντ, να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της και να γνωρίσει την αποθέωση από τους οπαδούς που τον λάτρεψαν για τόσα χρόνια. Ο Γερμανός στόπερ απορρόφησε τη λατρεία 80.000 πιστών, σε ένα πολύ ξεχωριστό απόγευμα για τον ίδιο. Ένα ξεχωριστό απόγευμα ωστόσο από το οποίο κάποιος... έλειπε.

Ο λόγος για τον 7χρονο γιο του Χούμελς, την απουσία του οποίου τα γερμανικά Μέσα εντόπισαν άμεσα. Αυτή επιβεβαίωσε και η μητέρα και πρώην σύζυγός του, Κάτι, που ξεκαθάρισε την κατάσταση και δεν δίστασε να εξαπολύσει τα... πυρά της κατά του Γερμανού παλαιμάχου, αφήνοντας να εννοηθεί πως αυτός προτίμησε να γιορτάσει αυτή τη στιγμή με την κατά δέκα χρόνια νεότερη σύντροφό του, Νίκολα Καβάνις.

«Για να το ξεκαθάρισω: Δεν λείπουμε επίτηδες από το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Ματς. Ο λόγος είναι απλός, δεν μας κάλεσε, δεν γνωρίζαμε πως θα εμφανιστεί σε αυτό. Έδωσα στον γιο μας μια εφημερίδα για να δει τον μπαμπά του σε αυτό το ματς. Συγχαρητήρια για τη σπουδαία σου καριέρα», έγραψε σε Instagram story η Κάτι, που στο παρελθόν έχει δηλώσει πως μεγαλώνει τον γιο της ουσιαστικά μόνη της.

Η Κάτι ήταν παντρεμένη για επτά χρόνια με τον Χούμελς και γέννησε το παιδί του το 2018. Το ζευγάρι χώρισε το 2022 και έναν χρόνο μετά ο Γερμανός ανακοίνωσε τη σχέση του με το 26χρονο μοντέλο, Νίκολα Καβάνις.