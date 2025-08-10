Ματς Χούμελς: Η Ντόρτμουντ τίμησε τον αρχηγό της στην τελευταία του «παράσταση» (vid)
Τον περασμένο Απρίλιο, ο Ματς Χούμελς αποφάσισε να δώσει τέλος σε μία καριέρα γεμάτη τίτλους μετά το πέρας της σεζόν. Ο Γερμανός όμως δεν είχε πει ακόμη το δικό του «αντίο», όπως εκείνος ήθελε, στους οπαδούς της Ντόρτμουντ.
Σε ένα ειδικά σχεδιασμένο για εκείνον φιλικό παιχνίδι, η Ντόρτμουντ υποδέχθηκε στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» τη Γιουβέντους. Ο Χούμελς, με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο του, τιμήθηκε με ένα συγκινητικό standing ovation από τον κόσμο, ενώ αποθεώθηκε φυσικά από συμπαίκτες και αντιπάλους.
Mats Hummels retired at the end of last season.August 10, 2025
He returned to captain Dortmund in a friendly vs. Juventus and say bye to the fans.
Of course they gave him a guard of honor 👏
(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/RHBMztINTw
Ο ίδιος πάντως, εμφανώς συγκινημένος, το ευχαριστήθηκε με την ψυχή του μπροστά από το «Κίτρινο Τείχος» και υποκλίθηκε στους οπαδούς των Βεστφαλών που δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν και να χειροκροτούν.
🇩🇪✨ Mats Hummels (36) has already retired from football. However, Borussia Dortmund let him play today in a friendly match against Juventus in order to have a true farewell. Class moment. 💛🖤 pic.twitter.com/MpT770OaIn— EuroFoot (@eurofootcom) August 10, 2025
