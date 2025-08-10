Μπορεί να έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όμως ο Ματς Χούμελς επέστρεψε για μία τελευταία φορά στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» ως αρχηγός της Ντόρτμουντ και φυσικά αποθεώθηκε από τους κιτρινόμαυρους.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Ματς Χούμελς αποφάσισε να δώσει τέλος σε μία καριέρα γεμάτη τίτλους μετά το πέρας της σεζόν. Ο Γερμανός όμως δεν είχε πει ακόμη το δικό του «αντίο», όπως εκείνος ήθελε, στους οπαδούς της Ντόρτμουντ.

Σε ένα ειδικά σχεδιασμένο για εκείνον φιλικό παιχνίδι, η Ντόρτμουντ υποδέχθηκε στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» τη Γιουβέντους. Ο Χούμελς, με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο του, τιμήθηκε με ένα συγκινητικό standing ovation από τον κόσμο, ενώ αποθεώθηκε φυσικά από συμπαίκτες και αντιπάλους.

Ο ίδιος πάντως, εμφανώς συγκινημένος, το ευχαριστήθηκε με την ψυχή του μπροστά από το «Κίτρινο Τείχος» και υποκλίθηκε στους οπαδούς των Βεστφαλών που δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν και να χειροκροτούν.