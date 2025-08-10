Ματς Χούμελς: Η Ντόρτμουντ τίμησε τον αρχηγό της στην τελευταία του «παράσταση» (vid)

Ματς Χούμελς: Η Ντόρτμουντ τίμησε τον αρχηγό της στην τελευταία του «παράσταση» (vid)

Άρτεμις Κλεφτάκη
hummels_dortmund

bet365

Μπορεί να έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όμως ο Ματς Χούμελς επέστρεψε για μία τελευταία φορά στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» ως αρχηγός της Ντόρτμουντ και φυσικά αποθεώθηκε από τους κιτρινόμαυρους.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο Ματς Χούμελς αποφάσισε να δώσει τέλος σε μία καριέρα γεμάτη τίτλους μετά το πέρας της σεζόν. Ο Γερμανός όμως δεν είχε πει ακόμη το δικό του «αντίο», όπως εκείνος ήθελε, στους οπαδούς της Ντόρτμουντ.

Σε ένα ειδικά σχεδιασμένο για εκείνον φιλικό παιχνίδι, η Ντόρτμουντ υποδέχθηκε στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» τη Γιουβέντους. Ο Χούμελς, με το περιβραχιόνιο του αρχηγού στο μπράτσο του, τιμήθηκε με ένα συγκινητικό standing ovation από τον κόσμο, ενώ αποθεώθηκε φυσικά από συμπαίκτες και αντιπάλους.

Ο ίδιος πάντως, εμφανώς συγκινημένος, το ευχαριστήθηκε με την ψυχή του μπροστά από το «Κίτρινο Τείχος» και υποκλίθηκε στους οπαδούς των Βεστφαλών που δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν και να χειροκροτούν.

 
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BUNDESLIGA Τελευταία Νέα