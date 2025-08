Η ενδεχόμενη αποχώρηση του Τσάβι Σίμονς από τη Λειψία κινητοποίησε τους Ταύρους που έχουν ήδη ξεκινήσει τις συζητήσεις με τη Λίβερπουλ για την απόκτηση του Χάρβεϊ Έλιοτ.

Τον Χάρβεϊ Έλιοτ εξετάζουν στη Λειψία ως αντικαταστάτη του «φευγάτου» Τσάβι Σίμονς. Ο 22χρονος πιέζει για να φύγει από τους Ταύρους, ενώ πρόσφατα απείχε από τις προπονήσεις της ομάδας. Το όνομά του έχει συνδεθεί έντονα με την Τσέλσι, στην οποία είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του.

Ως εκ τούτου, η Λειψία ψάχνει λύσεις για να αντικαταστήσει το κενό που θα αφήσει πίσω του ο Σίμονς. Το ενδιαφέρον του συλλόγου έχει στραφεί στη Λίβερπουλ, την οποία μάλιστα φέρεται πως έχει ήδη προσεγγίσει σχετικά με τον Έλιοτ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία, η Λίβερπουλ κοστολογεί τον 22χρονο επιθετικό μέσο στα 40-50 εκατ. ευρώ, αλλά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών δεν βρίσκονται προς το παρόν σε προχωρημένο στάδιο.

🚨🔴⚪️ RB Leipzig have started discussing contract terms with Harvey Elliott as priority target to replace Xavi Simons.



Discussions ongoing waiting to understand player’s decision. pic.twitter.com/yg0O8wx0Dz