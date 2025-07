Η Μπάγερν δεν παρατάει την υπόθεση του Λουίς Ντίας κι έστειλε νέα βελτιωμένη πρόταση στη Λίβερπουλ, η οποία ανέρχεται στα 67,5 εκατομμύρια ευρώ!

Η ενίσχυση στο αριστερό φτερό της επίθεσης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα στη Μπάγερν, με τον Λουίς Ντίας να αποτελεί εδώ και καιρό τον εκλεκτό της βαυαρικής διοίκησης. Ακόμα κι αν η Λίβερπουλ είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν σκοπεύει να πουλήσει, η Μπάγερν θέλει να τεστάρει τα νερά και να κάμψει την στάση των Reds.

Προς το παρόν τα αγγλικά τείχη δεν έχουν πέσει με τους Reds να έχουν απορρίψει τις αρχικές προσεγγίσεις των Γερμανών, όμως η Μπάγερν δεν παρατάει την υπόθεση κι επέστρεψε με νέα βελτιωμένη πρόταση.

Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», οι Βαυαροί κατέθεσαν νέα προσφορά για την απόκτηση του Κολομβιανού επιθετικού που υπολογίζεται λίγο άνωθεν των 67,5 εκατομμυρίων ευρώ, ευελπιστώντας πως η Λίβερπουλ αυτή τη φορά θα ανάψει το πράσινο φως.

Οι Γερμανοί άλλωστε έχουν αποσπάσει ήδη το «ναι» του Λουίς Ντίας για συμβόλαιο έως το 2029 και περιμένει τη συμφωνία μεταξύ των δυο ομάδων για να κλείσει εισιτήριο για Μόναχο.

