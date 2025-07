Παρά την άρνηση της Λίβερπουλ προ ημερών, οι πρωταθλητές Γερμανίας δεν εγκαταλείπουν την περίπτωση του Κολομβιανού άσου, τον οποίο θεωρούν ιδανικό για ενίσχυση στα εξτρέμ.

Το όνομα του Λουίς Ντίας είναι μεταξύ εκείνων που ξεχωρίζουν -μέχρι στιγμής- στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι της Ευρώπης, καθώς ο Κολομβιανός αποτελεί «μήλον της έριδος» για Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου.

Την ίδια ώρα η Λίβερπουλ μοιάζει ανένδοτη όσον αφορά το να τον παραχωρήσει, ειδικά μετά και τον αδόκητο χαμό του Ντιόγκο Ζότα. Μάλιστα οι «Reds» πρόσφατα απέρριψαν επίσημη πρόταση των Βαυαρών της τάξεως των 67.5 εκατ. ευρώ για τον Ντίας, εξηγώντας στους ανθρώπους της γερμανικής ομάδας πως μοιάζει απίθανο να τον αφήσουν.

Ωστόσο, όπως γράφει ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, η Μπάγερν δεν εγκαταλείπει την περίπτωση, καθώς συνεχίζει τις συζητήσεις για πιθανή απόκτησή του, τόσο με τον ίδιο όσο και με τον αγγλικό σύλλογο. Συν τοις άλλοις, ο Γερμανός ρεπόρτερ τονίζει πως το deal μοιάζει ακόμα πιθανό, ενώ γράφει πως ο παίκτης μπορεί να υπογράψει στην ομάδα από το Μόναχο τουλάχιστον έως το 2029.

🚨🔴 FC Bayern are continuing to push to sign Luis #Díaz. Negotiations and talks with Liverpool and the player’s camp are ongoing. #LFC



As revealed, Díaz can sign a Bayern contract running at least until 2029. The deal is still possible. @SkySportDE 🇨🇴 pic.twitter.com/Lv8zikkIFe