Ο 23χρονος στράικερ ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του και έδωσε ήδη το «ΟΚ» στην Μπάγερν, η οποία ετοιμάζει κρούση στη Στουτγκάρδη.

Η μεταγραφική ενίσχυση της Μπάγερν Μονάχου όσον αφορά την επίθεση αποτελεί προτεραιότητα για τους ανθρώπους του συλλόγου.

Οι Βαυαροί μετά από αρκετό scouting κατέληξαν στην περίπτωση του 23χρονου Νικ Βόλτεμαντε της Στουτγκάρδης, του οποίου το προφίλ ταιριάζει στα «θέλω» του Βινσέντ Κομπανί. Μάλιστα, οι πρωταθλητές Γερμανίας έχουν ήδη δώσει τα χέρια με τον πρώτο σκόρερ του Euro U21 για πενταετές συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βόλτεμαντε απέρριψε πρόταση από σύλλογο της Premier League, αφού θέλει μόνο... Μπάγερν. Πλέον, η κατάσταση είναι στα χέρια των Βαυαρών, που ετοιμάζουν πρόταση προς τη Στουτγκάρδη, για να πάρουν στην «Αλιάνζ Αρίνα» τον παίκτη των 17 γκολ και 3 ασίστ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

