Ο Άγγλος επιθετικός ταιριάζει στο προφίλ του παίκτη που αναζητούν οι Βαυαροί, οι οποίοι ενδέχεται να κάνουν κίνηση για την απόκτησή του.

Στο προσκήνιο της Μπάγερν Μονάχου, αναφορικά με την ενίσχυση στην επιθετική γραμμή φέρεται να βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Μάρκους Ράσφορντ.

Ο Άγγλος επιθετικός που αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ στην Άστον Βίλα στο δεύτερο μισό της σεζόν (4 γκολ, 6 ασίστ σε 17 ματς), εντυπωσίασε τους πρωταθλητές Γερμανίας. Παράλληλα, η ικανότητά του να αγωνίζεται τόσο στα «φτερά» όσο και στην κορυφή της επίθεσης, αποτελούν στοιχείο που μετράει πολύ για την ομάδα του Κομπανί.

Σύμφωνα με την Bild, οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν έναντι ενός ποσού κοντά στα 45 εκατ. ευρώ, με την Μπάγερν έτοιμη να κάνει «κρούση» αλλά τον ίδιο να έχει τονίσει πολλάκις την επιθυμία του να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα.

