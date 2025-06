Η Μπάγερν Μονάχου είναι διατεθειμένη να τα παίξει όλα για όλα, προκειμένου να αποσπάσει την υπογραφή του Νίκο Γουίλιαμς και να χαλάσει το deal του Ισπανού με την Μπαρτσελόνα.

Μπορεί η Μπάγερν Μονάχου να βρίσκεται στα γήπεδα των ΗΠΑ για τις υποχρεώσεις του Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων, όμως το... μυαλό του συλλόγου επικεντρώνεται στον μεταγραφικό σχεδιασμό της επόμενης σεζόν.

Ένας από τους στόχους των Βαυαρών είναι ο Νίκο Γουίλιαμς. Ο 22χρονος Ισπανός εξτρέμ φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στην Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Γουίλιαμς έχει ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία με τους Μπλαουγκράνα, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν τη ρήτρα των 58 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Ωστόσο, η Μπάγερν θέλει να μπει «σφήνα» στο deal. Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Μαξ Έμπερλ, έφυγε από την αποστολή της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και επέστρεψε στο Μόναχο. Η περίπτωση του Γουίλιαμς απασχολεί τους Βαυαρούς που... καραδοκούν και ετοιμάζονται για μία τελευταία προσπάθεια, προκειμένου να αποσπάσουν εκείνοι την υπογραφή του 22χρονου Ισπανού.

🚨🌕JUST IN: Bayern Munich are going ALL-OUT for Nico Williams, while Barcelona remain CALM.



Both clubs are now PUSHING HARD to SIGN him.@marca pic.twitter.com/QMG5jiOiIK