Κάτοικος Τουρκίας ετοιμάζεται να γίνει ο Λιρόι Σανέ, με τη Γαλατάσαραϊ να κερδίζει τελικά τη «μάχη» για την απόκτησή του.

Έπειτα από πέντε χρόνια συνεισφοράς στην Μπάγερν Μονάχου, ο Λιρόι Σανέ αποχωρεί από τους Βαυαρούς και βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, την Γαλατάσαραϊ.

Ο 29χρονος Γερμανός έριξε «άκυρο» στην πρόταση ανανέωσης από πλευράς Μπάγερν και έκτοτε βρισκόταν στο στόχαστρο τόσο της Γαλατάσαραϊ όσο και της Φενέρμπαχτσε, με την πρώτη τελικά να βγαίνει... νικήτρια.

Σανέ και Γαλατά φαίνεται πως έχουν δώσει τα χέρια για τριετές συμβόλαιο και ο παίκτης ετοιμάζεται να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις υπογράφοντας στη νέα του ομάδα. Ο Γερμανός δεξιός εξτρέμ φόρεσε τη φανέλα της Μπάγερν 220 φορές έχοντας σημειώσει 61 γκολ και 55 ασίστ.

🚨🟡🔴 BREAKING: Leroy Sané to Galatasaray, here we go! Three year deal signed right now.



Sané will fly to Istanbul tonight for medical and contract signing as he leaves Bayern.



Story from this morning, confirmed! 💣🇹🇷 pic.twitter.com/OYBL7AmWyY