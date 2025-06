Μακριά από το Μόναχο και την Μπάγερν θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία ο Λιρόι Σανέ, αφού απέρριψε την πρόταση ανανέωσης από τους Βαυαρούς.

Ελεύθερος να διαπραγματευτεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα είναι και επίσημα από την 30η Ιουνίου ο Λιρόι Σανέ, καθώς δεν θα συνεχίσει με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Γερμανός εξτρέμ αρνήθηκε την πρόταση ανανέωσης από πλευράς πρωταθλητών Γερμανίας, καθώς θέλει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, όντας πλέον 29 ετών. Μάλιστα, όπως γράφτηκε τις προηγούμενες ημέρες, την υπογραφή του διεκδικούν οι δυο μεγάλες δυνάμεις της Τουρκίας, Γαλατάσαραϊ και Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ πάντως, η «Τσιμ Μπομ» έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του... ελεύθερου Σανέ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ετήσιο μισθό περί τα 10 εκατ. ευρώ!

