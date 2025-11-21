Μάντσεστερ Σίτι και Μπάγερν «ξιφομαχούν» για τον Ριντ της Φέγενορντ
Μπορεί ακόμα το καλοκαίρι να βρίσκεται μήνες μακριά, αλλά οι κορυφαίοι σύλλογοι ήδη σχεδιάζουν τα πλάνα τους για το θερινό μεταγραφικό παζάρι. Μάντσεστερ Σίτι και Μπάγερν συγκεκριμένα εξετάζουν την ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας για το επόμενο καλοκαίρι και αμφότερες φαίνεται πως εστιάζουν στην περίπτωση του Ζιβάιρο Ριντ.
Ο 22χρονος αμυντικός διανύει μια εντυπωσιακή σεζόν στην Ολλανδία με τη φανέλα της Φέγενορντ κι έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα από κολοσσούς της Ευρώπης, με τις παραστάσεις του σε επίπεδο Europa League να συνδράμουν προς επίρρωση των δυνατοτήτων του.
Το ενδιαφέρον των Σίτι και Μπάγερν επιβεβαιώνεται από τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος τονίζει πως οι δυο ομάδες παρακολουθούν την εξέλιξη του Ολλανδού και τον έχουν συμπεριλάβει στη λίστα τους για ενίσχυση στο δεξί «φτερό» της αμυντικής γραμμής.
🚨🇳🇱 EXCL: Manchester City add Dutch right back Givairo Read among options monitored for new RB in 2026.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 21, 2025
🔴⚪️ Bayern are also interested as they held talks with his camp, both clubs are keen on Feyenoord’s talent.
🎥 https://t.co/6mvESTPDyt pic.twitter.com/vym1Lgjotb
