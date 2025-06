Μετά τη Γαλατάσαραϊ, και η Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο μπήκε στη «μάχη» της απόκτησης του Λιρόι Σανέ, ο οποίος δε φέρεται διατεθειμένος να παραμείνει στο Μόναχο.

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Λιρόι Σανέ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον άσο της Μπάγερν Μονάχου τη δεδομένη στιγμή να είναι πιο πολύ... εκτός παρά εντός Βαυαρίας.

Ο Γερμανός winger ναι μεν έχει πρόταση ανανέωσης από τους πρωταθλητές Γερμανίας, ωστόσο δεν... ψήνεται να παραμείνει, όπως αναφέρουν πολλαπλές πηγές από τη χώρα αλλά και το εξωτερικό. Αυτό διότι πέραν του ότι ψάχνει κάτι καινούργιο στην καριέρα του, έχει στα χέρια του «χρυσές» προτάσεις από Σαουδική Αραβία μεριά, αλλά και από Τουρκία.

Μετά τη Γαλατάσαραϊ, η οποία του έχει στείλει επίσημα την προσφορά της, στο παιχνίδι μπαίνει και η Φενέρμπαχτσε του Ζοσέ Μουρίνιο, όπως έγραψε στο X ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η οποία μάλιστα του προσφέρει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές κοντά στα 15 εκατ. ευρώ.

🚨🟡🔵 Fenerbahçe have sent official bid to Leroy Sané to join them as free agent.



Sané had proposals from Saudi clubs, Galatasaray and new deal offer still on the table from Bayern. pic.twitter.com/GavEDqD6mr