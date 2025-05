Τραγικές εικόνες από το γήπεδο του Αμβούργου, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την εισβολή των οπαδών.

Η επιστροφή του Αμβούργου στη Bundesliga μετά από επτά χρόνια συνοδεύτηκε από πανδαιμόνιο ενθουσιασμού... αλλά και χάους. Μετά το τελευταίο σφύριγμα στον αγώνα με την Ουλμ, οι οπαδοί πλημμύρισαν τον αγωνιστικό χώρο.

Δυστυχώς, η κατάσταση ξέφυγε: 41 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ μέχρι και τα δοκάρια έπεσαν. Σαν να μην έφτανε αυτό, η τραγική εικόνα του «Φόλκσπαρκσταντιον» επιβεβαίωσε πως δεν είναι απλώς «γερασμένο» αλλά είναι και επικίνδυνο. Το γήπεδο χτίστηκε το 1953 και είναι η έδρα της ομάδας από τότε.

Οι εικόνες μαρτυρούν πολλά... Το χορτάρι είναι ξεριζωμένο, το χώμα να φαίνεται παντού, ενώ σπασμένες καρέκλες και πεσμένα δοκάρια συμπληρώνουν την είκονα του χάος.

This is the condition of Hamburger SV's stadium. Due to the pitch invasion from the fans after promotion to Bundesliga. 🇩🇪 pic.twitter.com/St3TVvVZxI