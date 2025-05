Η επιστροφή του Αμβούργου στη Bundesliga κηλιδώθηκε από τους αχαλίνωτους πανηγυρισμούς των οπαδών, με την εισβολή στο γήπεδο να συνδυάζεται με 25 τραυματίες!

Πανζουρλισμός επικράτησε μετά το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα ανάμεσα στο Αμβούργο και την Ουλμ που επικύρωσε την επιστροφή των Δεινοσαύρων στη Bundesliga μετά από επτά χρόνια.

Το σφύριγμα της λήξης έδωσε το έναυσμα για «ντου» στον αγωνιστικό χώρο από τους οπαδούς που κατέκλυσαν κάθε σπιθαμή του γηπέδου, πανηγυρίζοντας ξέφρενα την άνοδο. Παρόλα αυτά μια όμορφη εικόνα κηλιδώθηκε από τους τραυματισμούς που προέκυψαν στο γήπεδο, με συνολικά 41 άτομα να χρειάζονται ιατρική βοήθεια.

Εικοσιπέντε εξ αυτών μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευτούν, όπως μεταδίδουν γερμανικά ΜΜΕ, τα οποία προσθέτουν πως μερίδα οπαδών του Αμβούργου προσπάθησε να εισβάλει και στα αποδυτήρια, αλλά τελικά απομακρύνθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο όπου απεικονίζουν επτά οπαδούς να έχουν σκαρφαλώσει πάνω στα δοκάρια του τέρματος, τα οποία τελικά δεν άντεξαν το βάρος και κατεδαφίστηκαν με κόσμο από κάτω!



Crossbar down in Hamburg 😮



Wild scenes at the Volksparkstadion, as Hamburger SV fans celebrate the club’s return to the top flight after seven long years out of the Bundesliga.#nurderHSV #Aufstieg2025 pic.twitter.com/8zoAPEO7ua