Το Αμβούργο ξανά στη Bundesliga! Οι Rothosen μετά το εκκωφαντικό 6-1 επί της Ουλμ επικύρωσαν το χρυσό εισιτήριο για τα χρυσά σαλόνια της πρώτης κατηγορίας μετά από επτά χρόνια!

Μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις του γερμανικού ποδοσφαίρου επιστρέφει εκεί που της αξίζει! Το Αμβούργο επιστρέφει ξανά στη Bundesliga για πρώτη φορά μετά το 2018, προπορευόμενο στη δεύτερη κατηγορία μια στροφή πριν από το φινάλε.

Στο ματς της χρονιάς απέναντι στην Ουλμ οι γηπεδούχοι δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης κι έστησαν πάρτι μπροστά στον κόσμο τους, καθώς διέλυσαν την αντίπαλό τους με 6-1 και σφράγισαν και μαθηματικά την άνοδο.

Το μόνο ερωτηματικό που απομένει είναι αν θα τερματίσουν πρώτοι ή δεύτεροι στην δεύτερη κατηγορία, αλλά αυτό μάλλον ελάχιστα αφορά τον κόσμο τους... Το Αμβούργο πάντως είναι πρώτο και στο +1 από τη δεύτερη Κολωνία με ένα πολυαναμενόμενο εισιτήριο στα χέρια που περίμενε με αγωνία εδώ κι επτά χρόνια!

Μετά το πάρτι στο γήπεδο ακολούθησε και πάρτι στην εξέδρα, με τον κόσμο εκστασιασμένο τελικά να μπαίνει το γήπεδο με σημαίες και συνθήματα για να πανηγυρίσει έξαλλα την επιστροφή στη Bundesliga.

🔵⚫️⚪️ After 7 seasons away, Hamburg are BACK in the Bundesliga.



Their 6-1 win against Ulm this evening confirmed their long-awaited return. pic.twitter.com/BEEDj9Eaan