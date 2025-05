Ο Τόμας Μίλερ ήταν εκείνος που έδωσε το σύνθημα των πανηγυρισμών κατά την απονομή του 34ου πρωταθλήματος της Μπάγερν Μονάχου, μετά τη νίκη επί της Γκλάντμπαχ.

Η Μπάγερν Μονάχου φρόντισε να κάνει όσο πιο γλυκό γινόταν το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Τόμας Μίλερ με τη βαυαρική φανέλα, επικρατώντας 2-0 της Γκλάντμπαχ για την 33η αγωνιστική της Bundesliga.

Μία εβδομάδα πριν, η ομάδα του Βινσέντ Κομπανί είχε στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια Γερμανίας για 34η φορά στην ιστορία της και το απόγευμα του Σαββάτου (10/5) το... γιόρτασε όπως θα έπρεπε μπροστά στο κοινό της στην «Allianz Arena».

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ακολούθησε η απονομή στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου, με τον Νόιερ να αφήνει το τρόπαιο στα χέρια του Μίλερ που το σήκωσε πανευτυχής στον ουρανό του Μονάχου. Τη σκυτάλη πήραν οι υπόλοιποι παίκτες της Μπάγερν και φυσικά ο Χάρι Κέιν που πανηγύρισε τον πρώτο του επίσημο τίτλο στην επαγγελματική του καριέρα!

Manuel Neuer calls over Thomas Müller to be the one to lift the Bundesliga trophy. ❤️🏆 pic.twitter.com/oxckblln1I